Коли не варто робити щеплення проти коронавірусу: медик назвав важливу умову

При вакцинації в разі хвороби неможливо буде визначити причину і наслідок реакції організму.

Вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою. Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів лікар-імунолог Борис Донськой.

За словами лікаря при сильному протіканні системної інфекційної хвороби не рекомендується робити щеплення, тому що будь-який активний хворобливий стан не сприятливий для вакцинації.

«І не стільки через те, що щеплення не подіє, а тому, що ми не будемо розуміти: цей активний стан – температура, висипання – це звичайний прояв цього стану чи наслідок щеплення», – додав медик.

Окрім того, Донськой підкреслив, що при вакцинації в разі хвороби неможливо буде визначити причину і наслідок реакції організму.

Тому лікар каже, що якщо у людини інфекційне захворювання та невелика температура і ви зробите щеплення то вона може підскочити до 39. Зокрема чи це реакція на щеплення чи хвороба дала про себе знати, ніхто не вияснить

Медик пояснює, що не рекомендується вакцинуватися в тому сенсі, що лікарі не зможуть відстежити, де причина, а де наслідок.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації.

За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.