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    Хлопчик, який народився у потязі «Київ-Ужгород», перебуває у реанімації

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    Мати хлопчика заборонила медикам розголошувати інформацію про стан дитини - Хлопчик, який народився у потязі «Київ-Ужгород», перебуває у реанімації

    Мати хлопчика заборонила медикам розголошувати інформацію про стан дитини

    Фото ілюстративне: gold1043.com.au

    Дитину доправили до Мукачева в Закарпатську обласну дитячу лікарню

    Дитина, що народилася просто у вагоні поїзда, який їхав із Києва до Ужгорода, зараз у важкому стані перебуває в реанімації. Про це «Суспільному» повідомила мати новонародженого хлопчика.

    Дитину доправили до Мукачева в Закарпатську обласну дитячу лікарню 28 липня, повідомила директор медзакладу Магдалина Семеняк.

    Розкрити інші подробиці про стан дитини лікар не може, оскільки мати хлопчика заборонила розголошувати таку інформацію.

    Нагадаємо, 25 липня у пасажирки потяга №81 «Київ-Ужгород» просто під час поїздки почалися пологи. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу.

    Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів, потім їх доставили в Закарпатську обласну дитячу лікарню.

    До слова, 9 травня набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю, які зрівняли чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку.

    Також в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз.

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    Теги: здоров'я Закарпаття діти лікар лікарня немовля пологи
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    Хлопчик, який народився у потязі «Київ-Ужгород», перебуває у реанімації