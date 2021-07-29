Хлопчик, який народився у потязі «Київ-Ужгород», перебуває у реанімації

Дитину доправили до Мукачева в Закарпатську обласну дитячу лікарню

Дитина, що народилася просто у вагоні поїзда, який їхав із Києва до Ужгорода, зараз у важкому стані перебуває в реанімації. Про це «Суспільному» повідомила мати новонародженого хлопчика.

Дитину доправили до Мукачева в Закарпатську обласну дитячу лікарню 28 липня, повідомила директор медзакладу Магдалина Семеняк.

Розкрити інші подробиці про стан дитини лікар не може, оскільки мати хлопчика заборонила розголошувати таку інформацію.

Нагадаємо, 25 липня у пасажирки потяга №81 «Київ-Ужгород» просто під час поїздки почалися пологи. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу.

Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів, потім їх доставили в Закарпатську обласну дитячу лікарню.

До слова, 9 травня набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю, які зрівняли чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку.

Також в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз.