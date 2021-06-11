Два тижні на харчах з McDonald's: ірландець провів експеримент (фото)

Головна складність челенджу полягала в тому, що їжа з McDonald's висококалорійна

Ірландець Ойсін Малліган, фітнес-тренер та блогер в Instagram, вирішив довести, що фастфуд не такий небезпечний для фігури, як це прийнято вважати.

Для цього хлопець вирішив два тижні харчуватися винятково у мережі ресторанів McDonald's та спостерігати, чи буде змінюватися його тіло. Результат здивував його самого, адже за цей час вага Ойсіна помітно зросла.

Всі чотирнадцять днів Ойсін зважувався вранці та ввечері, а також ділився своїми спостереженнями у соцмережі протягом дня. У перший день експерименту він важив 82,1 кг.

«Я хочу довести, що всі страхи перед фастфудом перебільшені, – вказав він в одному з постів. – Я знаю, що можна харчуватися ним і при цьому втрачати вагу, і я це доведу».

За словами фітнес-тренера, головна складність челенджу полягала в тому, що їжа з McDonald's висококалорійна і переважно складається зі швидких вуглеводів – вона насичує організм, але на дуже короткий термін.

Щодня Ойсін вживав більше двох тисяч калорій, так як не відмовляв собі ні в бургерах, ні в картоплі, ні в популярних солодощах. При цьому спортсмен пив два літри води на день та проходив не менше 10 тисяч кроків. Вже через кілька днів він зауважив, що втрачає по 200-300 грамів ваги на добу.

Через два тижні Ойсін встав на ваги і сам здивувався, адже зумів скинути за цей час два з гаком кг.

«Я хотів довести і довів, що для схуднення не обов'язково відмовлятися від їжі, яка приносить нам задоволення», – підсумував він.

Додамо, що мережа ресторанів швидкого харчування «МакДональдз» вперше за останні п'ять років змінить дизайн упаковок, йдеться у повідомленні на сайті дизайнерського агентства Pearlfisher.

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