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    Два тижні на харчах з McDonald's: ірландець провів експеримент (фото)

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    Хлопець довів, що на фастфудах можна схуднути - Два тижні на харчах з McDonald's: ірландець провів експеримент (фото)
    Хлопець довів, що на фастфудах можна схуднути
    Фото з відкритих джерел

    Головна складність челенджу полягала в тому, що їжа з McDonald's висококалорійна

    Ірландець Ойсін Малліган, фітнес-тренер та блогер в Instagram, вирішив довести, що фастфуд не такий небезпечний для фігури, як це прийнято вважати.

    Для цього хлопець вирішив два тижні харчуватися винятково у мережі ресторанів McDonald's та спостерігати, чи буде змінюватися його тіло. Результат здивував його самого, адже за цей час вага Ойсіна помітно зросла.

    Всі чотирнадцять днів Ойсін зважувався вранці та ввечері, а також ділився своїми спостереженнями у соцмережі протягом дня. У перший день експерименту він важив 82,1 кг.

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    Два тижні на харчах з McDonald's: ірландець провів експеримент (фото)
    Два тижні на харчах з McDonald's: ірландець провів експеримент (фото)
    Два тижні на харчах з McDonald's: ірландець провів експеримент (фото)

    «Я хочу довести, що всі страхи перед фастфудом перебільшені, вказав він в одному з постів. Я знаю, що можна харчуватися ним і при цьому втрачати вагу, і я це доведу».

    За словами фітнес-тренера, головна складність челенджу полягала в тому, що їжа з McDonald's висококалорійна і переважно складається зі швидких вуглеводів вона насичує організм, але на дуже короткий термін.

    Щодня Ойсін вживав більше двох тисяч калорій, так як не відмовляв собі ні в бургерах, ні в картоплі, ні в популярних солодощах. При цьому спортсмен пив два літри води на день та проходив не менше 10 тисяч кроків. Вже через кілька днів він зауважив, що втрачає по 200-300 грамів ваги на добу.

    Через два тижні Ойсін встав на ваги і сам здивувався, адже зумів скинути за цей час два з гаком кг.

    «Я хотів довести і довів, що для схуднення не обов'язково відмовлятися від їжі, яка приносить нам задоволення», підсумував він.

    Додамо, що мережа ресторанів швидкого харчування «МакДональдз» вперше за останні п'ять років змінить дизайн упаковок, йдеться у повідомленні на сайті дизайнерського агентства Pearlfisher.

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    Теги: Ірландія Люди важливі харчування
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    Два тижні на харчах з McDonald's: ірландець провів експеримент (фото)