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Вчені виявили несподівану властивість ванілі: вона може загоювати рани

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Вчені виявили несподівану властивість ванілі: вона може загоювати рани
Популярну спецію можна використовувати не лише у випічці, вчені виявили її потенційну користь для загоєння ран
фото: з відкритих джерел

Компонент ванілі має антиоксидантні, протизапальні та антибактеріальні властивості, які можуть бути корисними для лікування хронічних ран

Ванілін – речовина, яка надає ванілі характерного аромату та смаку, може знайти застосування у створенні засобів для лікування хронічних ран і виразок. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Popular Science.

Дослідники з Університету Фліндерса в Австралії проаналізували наукові дані про властивості ваніліну та його можливе використання у медицині.

Як ванілін може допомагати ранам

Вчені звернули увагу на те, що ванілін має одразу кілька властивостей, які можуть бути корисними під час загоєння пошкодженої шкіри. Зокрема, він може впливати на окислювальний стрес, запальні процеси та бактеріальне забруднення.

Ванілін має так звану амфіфільну структуру – тобто його молекула здатна взаємодіяти як із водою, так і з жирами. Завдяки цьому речовина може взаємодіяти з клітинними мембранами, активними формами кисню та полімерними матеріалами, що робить її цікавою для створення медичних матеріалів.

Автори дослідження припускають, що ванілін можна використовувати у складі матеріалів для лікування хронічних ран і виразок, а також для цільової доставки лікарських речовин, зокрема тих, які погано розчиняються у воді. Додатковою перевагою називають доступність і відносно низьку вартість синтетичного ваніліну.

Що показали попередні експерименти

Інтерес до властивостей ваніліну виник не лише через його використання у харчовій промисловості. Попереднє дослідження вчених показало, що речовина може захищати клітини шкіри від пошкодження, пов'язаного з надлишком активних форм кисню.

У лабораторних експериментах із кератиноцитами та фібробластами ванілін продемонстрував цитопротекторні властивості, а також сприяв міграції клітин – процесу, який має значення для загоєння ран.

Водночас це не означає, що ванілін або звичайну ваніль уже можна використовувати для лікування ран. Нинішня робота визначає перспективні напрямки застосування речовини, але автори наголошують на необхідності подальших досліджень для перевірки безпеки, ефективності та можливості клінічного використання ванілінових препаратів.

Раніше «Главком» розповідав про незвичний метод лікування опіків, який застосували львівські медики. Для відновлення шкіри пацієнта з 80% опіків тіла використовували риб’ячу та свинячу шкіру.

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Теги: вчені методи лікування наука здоров'я

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