Лідер «Баварії» усунув неспортивну проблему зі здоров'ям – ЗМІ

Медики взяли під контроль стан атакувального хавбека

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Джамал Мусіала вирішив проблему з раптовими втратами свідомості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport Bild.

Молодий німець у серпні двічі «вимикався» посеред поєдинків. В обох випадках Мусіалі надали медичну допомогу, а тренерському штабу «ротен» довелося його замінити. Згодом у хавбека діагностували короткочасні абсанси – різновид епілептичного нападу.

Лікарі пов'язали проблему Мусіали з неврологічною дисфункцією. Такий стан піддається лікуванню. Медикаментозна терапія дозволила взяти напади під контроль, тож німець тренується без жодних обмежень у загальній групі футболістів. Потреби застосовувати особливий режим занять для нього немає.

Мусіала в нинішньому сезоні провів чотири матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Молодий півзахисник отримав виклик до збірної Німеччини на старт Ліги націй.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».