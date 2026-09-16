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Випадок на мільйон. Гігантська пухлина «їла» цукор в організмі українця (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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77-річний Степан Ребець почувається краще після видалення пухлини
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Лікарі називають діагноз 77-річного чоловіка «медичною аномалією»

Львівські лікарі видалили чоловіку гігантську пухлину, яка «їла» цукор в його організмі. Медики стверджують, що такий випадок зустрічається один на мільйон. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Першого медичного об'єднання Львова.

Через аномальну пухлину 77-річний пацієнт Степан Ребець впав у гіпоглікемічну кому. Чоловік спочатку підозрював, що в нього цукровий діабет через такий симптом, як постійна слабкість. Однак зʼясувалося, що у центральній частині верхньої половини черевної порожнини чоловіка була пухлина розміром 25 на 17 см.

«Спершу ми припускали, що пухлина може походити з підшлункової залози. Адже різке та стійке падіння рівня глюкози характерне, зокрема, для інсуліном ‒ пухлин підшлункової залози, які продукують інсулін. Водночас інсуліноми зазвичай мають дуже невеликі розміри, тоді як у цього пацієнта новоутворення сягало 25 см», – розповів хірург Даниїл Плахтина.

Згодом лікарі встановили пацієнту діагноз – солітарна фіброзна пухлина печінки. За словами лікарів, це рідкісне доброякісне новоутворення. Таку пухлину виявляють щороку лише від одного до трьох людей на мільйон.

Львівські лікарі видалили чоловіку аномальну пухлину
Львівські лікарі видалили чоловіку аномальну пухлину
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Водночас випадок Степана Ребеця є більш унікальним через розташування пухлини, її розміри. «У 90% випадків солітарні фіброзні пухлини проростають у грудній клітці – зі сполучної тканини плеври легень. Локалізація в печінці – медична аномалія. Зазвичай ці новоутворення виявляють набагато раніше – через тиск на сусідні органи. Менш ніж у 5% пацієнтів із таким діагнозом пухлина виробляє інсуліноподібну речовину, яка поглинає цукор», – пояснили у лікарні.

Згодом після низки втручань хірургам вдалося видалити пухлину. «Почуваюся добре. Ще маю бажання поїздити на своєму тракторі, бо не люблю сидіти без діла», – розповів Степан Ребець.

Нагадаємо, лікарі прооперували пацієнтку з незвичним діагнозом. Два роки тому у 44-річної Євгенії Бовдрич зʼявилися проблеми зі здоровʼям, вона почала відчувати спазми під правим ребром. Врешті вона звернулася до лікарів, вони виявили у пацієнтки збільшену печінку та новоутворення. Зʼясувалося, що паразит роками «з’їдав» її печінку.

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Теги: здоров'я хвороба медицина лікар лікарня

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