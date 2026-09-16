Випадок на мільйон. Гігантська пухлина «їла» цукор в організмі українця (фото)

Лікарі називають діагноз 77-річного чоловіка «медичною аномалією»

Львівські лікарі видалили чоловіку гігантську пухлину, яка «їла» цукор в його організмі. Медики стверджують, що такий випадок зустрічається один на мільйон. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Першого медичного об'єднання Львова.

Через аномальну пухлину 77-річний пацієнт Степан Ребець впав у гіпоглікемічну кому. Чоловік спочатку підозрював, що в нього цукровий діабет через такий симптом, як постійна слабкість. Однак зʼясувалося, що у центральній частині верхньої половини черевної порожнини чоловіка була пухлина розміром 25 на 17 см.

«Спершу ми припускали, що пухлина може походити з підшлункової залози. Адже різке та стійке падіння рівня глюкози характерне, зокрема, для інсуліном ‒ пухлин підшлункової залози, які продукують інсулін. Водночас інсуліноми зазвичай мають дуже невеликі розміри, тоді як у цього пацієнта новоутворення сягало 25 см», – розповів хірург Даниїл Плахтина.

Згодом лікарі встановили пацієнту діагноз – солітарна фіброзна пухлина печінки. За словами лікарів, це рідкісне доброякісне новоутворення. Таку пухлину виявляють щороку лише від одного до трьох людей на мільйон.

Львівські лікарі видалили чоловіку аномальну пухлину фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Водночас випадок Степана Ребеця є більш унікальним через розташування пухлини, її розміри. «У 90% випадків солітарні фіброзні пухлини проростають у грудній клітці – зі сполучної тканини плеври легень. Локалізація в печінці – медична аномалія. Зазвичай ці новоутворення виявляють набагато раніше – через тиск на сусідні органи. Менш ніж у 5% пацієнтів із таким діагнозом пухлина виробляє інсуліноподібну речовину, яка поглинає цукор», – пояснили у лікарні.

Згодом після низки втручань хірургам вдалося видалити пухлину. «Почуваюся добре. Ще маю бажання поїздити на своєму тракторі, бо не люблю сидіти без діла», – розповів Степан Ребець.

Нагадаємо, лікарі прооперували пацієнтку з незвичним діагнозом. Два роки тому у 44-річної Євгенії Бовдрич зʼявилися проблеми зі здоровʼям, вона почала відчувати спазми під правим ребром. Врешті вона звернулася до лікарів, вони виявили у пацієнтки збільшену печінку та новоутворення. Зʼясувалося, що паразит роками «з’їдав» її печінку.