Аlyona Аlyona розкрила свою вагу та зізналася, чому не може схуднути

Альона Савраненко наголосила на тому, що позбутися ожиріння нелегко

Українська реперка Alyona Alyona, справжнє імʼя якої Альона Савраненко, розповіла про свою вагу. Співачка пояснила, що заважає їй худнути та як з дитинства боролася із зайвою вагою. Про це пише «Главком» із посиланням на відео артистки в Instagram.

За словами Alyona Alyona, її вага складала понад 100 кг, коли вона ходила до восьмого класу. Тоді ж батьки школярки почали її підтримувати та намагалися допомогти схуднути. Дівчина у підлітковому віці лежала у лікарнях та дотримувалася дієт. Врешті їй вдалося схуднути на 20 кг, найменшою вагою співачки було 85 кг. Однак втрачені кілограми поверталися.

«Мама сідала разом зі мною на дієти, дуже намагались мене підтримувати у всьому. Якийсь час дієта діяла, я навіть схуднула вперше в житті на 20 кг. Моя найменша вага була в 9 класі, я важила 85 кг. Мені було складно утримувати дієту. Скільки б я далі в житті не дотримувалась якихось дієт і не намагалась змінити свій спосіб життя, все одно все поверталося», – розповіла зірка.

Аlyona Аlyona розкрила свою вагу фото: Іnstagram.com/alyona.alyona.official

Реперка закінчувала школу у вазі 122–125 кг. За її словами, попри схуднення, вона завжди поверталася до цих цифр. «Перед університетом, я закінчувала школу, взагалі з вагою десь 122–125 кілограмів, і це моя вага, тобто скільки б не було кіл і циклів, я завжди повертаюся до цієї ваги. Це та вага, яка, як-то кажуть, що 10 років ти в одній вазі, організм запам'ятовує і вважає її нормою і так далі, і це дійсно та вага, в якій я себе пам'ятаю, напевно, дуже велику кількість свого життя», – сказала вона.

Попри спроби схуднути Альона Савраненко запевнила, що вона звикла до своєї ваги та почувається добре. Вона зауважила, що, можливо, б схудла та прийшла до такого рішення самостійно, якби не зазнавала тиску з боку суспільства.

«Щиро впевнена, що якби я жила в суспільстві, яке не нав'язувало мені якийсь стандарт краси, не нав'язувало мені худоробу не як елемент здоров'я... Прийшов би якийсь час, і людина, яку б не засуджували, не нав'язували боротися своєю вагою, сама прийшла до того, що спробувати схуднути, або полюбити якийсь вид спорту, або дослідити для себе якусь сферу харчування, правильного в тому числі. І це було б по фану, це було б з любов'ю до себе, і це б закарбувалося на все життя. І ці спроби були б вдалими», – висловилася співачка.

Аlyona Аlyona схудла на 20 кг у піділтковому віці фото: Іnstagram.com/alyona.alyona.official

Реперка також зазначила, що після численних спроб схуднення й набору ваги організму стає складніше утримувати нову вагу. Вона також висловилася про проблеми з харчовою поведінкою, сформовані харчові звички та відчуття, що з людиною щось не так через її зовнішність.

Окремо Alyona Alyona наголосила, що на її вагу впливає постійне відчуття голоду. Вона додала, що це лише один із багатьох факторів, які впливають на її вагу. «Офіційно ожиріння не називають хворобою. Проте воно виникає не просто так, і позбутися його зовсім непросто», – зауважила вона.

Нагадаємо, у лютому українська співачка Alyona Alyonа повідомляла про погіршення свого здоров’я. Зірка розповіла про свій стан, водночас українці в коментарях підтримали співачку та розповіли про свої хвороби.