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Чи має Кім Чен Ин проблеми зі здоров’ям? Деталі від розвідки Південної Кореї

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи має Кім Чен Ин проблеми зі здоров’ям? Деталі від розвідки Південної Кореї
Спекуляції щодо здоров’я Кім Чен Ина спалахнули у 2020 році
фото: АР

Кім Чен Ин перебуває у групі «високого ризику серцево-судинних захворювань»

Розвідка Південної Кореї заявила, що лідер КНДР Кім Чен Ин страждає «надмірним ожирінням». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Зазначається, що Кім є завзятим курцем і вже давно страждає на ожиріння. Він перебуває під пильною увагою міжнародної спільноти, оскільки його раптова смерть може викликати питання щодо наступництва та стабільності в цій державі, що володіє ядерною зброєю.

«Стан здоров’я Кіма класифікується як надзвичайне ожиріння, його вага перевищує 140 кг», – заявив депутат Юн Кун-йон.

Юн додав, що Кім Чен Ин перебуває у групі «високого ризику серцево-судинних захворювань», але не виявляє жодних труднощів під час фізичних навантажень, зокрема під час підйому по сходах. Вважається, що ознак проблем зі здоров’ям немає, з огляду на ретельний нагляд з боку спеціалізованої медичної команди.

Спекуляції щодо здоров’я Кім Чен Ина спалахнули у 2020 році, коли він пропустив урочистості з нагоди дня народження свого покійного діда та зник з публічного поля зору приблизно на 20 днів, що підживило чутки про те, що він серйозно захворів після операції.

Батько Кіма, Кім Чен Ір, і дід, Кім Ір Сен, також страждали на ожиріння і були завзятими курцями. Обидва померли від інфарктів.

КНДР володіє ядерною зброєю, перебуває під дією численних санкцій через свої озброєні програми і вже давно бореться з занепалою державною економікою та хронічним дефіцитом продовольства. Елізабет Салмон, спеціальна доповідачка ООН з прав людини в Північній Кореї, заявила в лютому, що нестача продовольства є головною гуманітарною проблемою в країні.

Однак Пол Смарт, шеф-кухар, який працював з особистими кухарями Кіма під час саміту Північної Кореї та США у 2019 році, зазначив тоді, що північнокорейський лідер полюбляє м’ясо з кров’ю та делікатеси. За словами його кухарів, північнокорейський лідер має дорогі смаки: «Він любить ікру, лобстерів, справді розкішні продукти. Фуа-гра – він справді любить поласувати вишуканими стравами».

До слова, Північна Корея офіційно закріпила в конституції право на «негайний та автоматичний» ядерний удар у відповідь, якщо верховне керівництво країни буде ліквідоване. Цей крок став прямою реакцією Пхеньяна на успішні операції США та Ізраїлю в Ірані, де на початку конфлікту було знищено аятолу Алі Хаменеї. Диктатор Кім Чен Ин, який завжди панічно боявся замахів, тепер намагається гарантувати знищення своїх ворогів навіть після власної загибелі.

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Теги: здоров'я Південна Корея Північна Корея Кім Чен Ин

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