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Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський розповів, як ледь не втратив зір

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Володимир Ярославський розказав про проблеми із зором
фото: Іnstagram.com/yaroslavskyi_vova

Володимир Ярославський розпочав лікування після візиту до офтальмолога

Суддя шоу «МастерШеф», шеф-кухар Володимир Ярославський поділився історією, як ледве не втратив зір. Він поділився деталями та розповів про нову недугу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис кухаря в Instagram.

За словами Володимира Ярославського, в нього зʼявилися проблеми із сітківкою ока. Врешті сталося відшарування сітківки, що загрожувало йому втратою зору. Лікарі вчасно помітили проблему та врятували зір Ярославському за допомогою лазерного лікування.

«Колись я мало не втратив зір через відшарування сітківки. На щастя, тоді все вчасно помітили й зробили лазерне лікування. Відтоді очі для мене – те, що краще регулярно перевіряти, а не чекати, поки щось почне серйозно турбувати», – розповів шеф-кухар.

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський розповів, як ледь не втратив зір фото 1
фото: Іnstagram.com/yaroslavskyi_vova

Після цього Ярославський частіше відвідує офтальмолога. За його словами, під час недавнього огляду лікар не виявив проблем із сітківкою.

Однак у Володимира Ярославського розвинувся синдром сухого ока. Він припустив, що причиною є тривала робота перед екранами гаджетів. «У мене, наприклад, є відчуття сухості, зранку постійно хочеться потерти очі, а на холоді вони іноді, навпаки, починають сльозитися. Як виявилося, це теж може бути повʼязано із сухістю ока», – зазначив він.

Тож тепер суддя «МастерШеф» проходитиме лікування. «Все робитиму, як сказали, а потім розкажу вам, як пройшло лікування і чи відчуваю різницю», – додав Ярославський.

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська поскаржилася на проблеми із зором. Сумська зізналася, що майже все життя має поганий зір, тому користується контактними лінзами. Проте останнім часом вона почала відчувати дискомфорт та помітила, що очі швидко втомлюються. Врешті офтальмолог встановив діагноз акторці.

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Теги: здоров'я шоубіз Мастер Шеф

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