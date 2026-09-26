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Вчені перевірили ефективність популярних операцій і отримали несподівані результати

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вчені з'ясували, що деякі популярні операції можуть бути непотрібними
фото: Unsplash (ілюстративне)

Деякі хірургічні втручання виявилися не ефективнішими за плацебо або нехірургічне лікування

Частина популярних хірургічних операцій може бути непотрібною, а в окремих випадках – навіть завдавати пацієнтам більше шкоди, ніж користі. До такого висновку підштовхують результати серії рандомізованих клінічних досліджень, які останніми роками дедалі активніше проводять у хірургії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Щороку у світі проводять понад 300 млн операцій. Частина з них беззаперечно рятує життя – наприклад, трансплантація органів або екстрений кесарів розтин. Водночас ефективність багатьох планових втручань тривалий час майже не перевіряли за такими ж суворими стандартами, як ліки.

Ситуація почала змінюватися зі збільшенням кількості рандомізованих контрольованих досліджень. Їхні результати вже змусили переглянути ставлення до низки звичних операцій. Зокрема, дослідження показали, що видалення запаленого апендикса для більшості пацієнтів у певних випадках може не мати переваг перед лікуванням антибіотиками.

Ще більш несподівані результати отримали щодо деяких ортопедичних втручань – зокрема операцій на плечовому суглобі та хребті. Ефект від них у частині досліджень виявився співставним із фізіотерапією або навіть імітацією операції.

Частину ефекту дає не сама операція

У великому аналізі 100 клінічних випробувань, який охопив 32 види хірургічних втручань, дослідники дійшли висновку, що в середньому лише приблизно третина покращення стану пацієнтів могла бути пов’язана безпосередньо з операцією. Решту ефекту пояснювали природним відновленням організму та плацебо – зокрема очікуванням пацієнта, що після серйозного медичного втручання йому стане краще.

Одне з найвідоміших досліджень провели ще у 2002 році на пацієнтах із проблемами колінного суглоба. Частині людей виконали справжню операцію, а іншим – лише її імітацію. У результаті реальне втручання не показало кращого ефекту щодо зменшення болю.

Дослідники також звертають увагу на природне відновлення. У багатьох випадках організм поступово покращує стан самостійно, однак після операції пацієнт і лікар можуть помилково приписати цей прогрес саме хірургічному втручанню.

Деякі операції можуть погіршувати стан

Окремі дослідження виявили не лише відсутність користі, а й потенційну шкоду. Так, британське дослідження операцій при раку простати не виявило впливу хірургічного втручання на смертність через 15 років, водночас після операції пацієнти частіше стикалися із сексуальними та урологічними проблемами.

У Фінляндії дослідження поширеної операції на коліні показало, що через десять років пацієнти, яким провели справжнє втручання, мали більше проблем із суглобом, ніж учасники групи, якій лише імітували операцію.

Чому лікарі продовжують робити такі операції?

Попри нові дані, відмова від усталених хірургічних практик відбувається повільно. Фахівці пояснюють це тим, що лікарям складно поставити під сумнів процедури, які вони виконували роками і після яких бачили покращення у частини пацієнтів.

На сприйняття результатів може впливати й те, що на контрольні огляди частіше повертаються люди, яким стало краще. Крім того, пацієнти нерідко самі наполягають на операції, сприймаючи її як швидший та ефективніший спосіб розв’язати проблему.

Особливо це стосується ортопедії. Знімки МРТ нерідко виявляють зміни у колінах, плечах чи хребті, які є звичайним наслідком старіння і зустрічаються навіть у людей без будь-яких симптомів.

Дослідники також помітили залежність від системи фінансування медицини. У країнах, де хірурги отримують фіксовану зарплату, від процедур із доведеною низькою ефективністю відмовляються швидше. Там, де лікарям платять за кожну проведену операцію, такі втручання можуть залишатися поширеними довше.

Водночас переважну більшість неекстрених хірургічних процедур досі не порівнювали ані з імітацією операції, ані з повною відмовою від хірургічного втручання. Тому науковці закликають проводити більше таких досліджень, аби пацієнти могли чіткіше розуміти, коли операція справді необхідна.

Нагадаємо, раніше дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вперше залучили двох телеоперованих гуманоїдних роботів до проведення хірургічних втручань. Цей експеримент став першим підтвердженням того, що в майбутньому такі роботи зможуть допомагати хірургам і забезпечувати проведення операцій у віддалених районах.

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Теги: медицина лікар медик вчені

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