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«Танцювала до останнього». 100-річна американка назвала незвичний секрет довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталі Грогер радить насолоджуватися життям
фото: People/Наталі Грогер

100-річна жінка дала поради, як прожити довге життя

Наталі Грогер незабаром відзначить 101-річчя. Напередодні свого дня народження жінка розкрила секрети довголіття, які допомагають їй не лише жити довше, а й почуватися краще попри поважний вік. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Наталі Грогер завдячує своїм довголіттям кільком важливим речам. Одна з них – це фізична активність. Жінка протягом життя займалася танцями та продовжувала це робити, поки мала змогу. Також Грогер багато ходила пішки.

Однак довголіття Наталі Грогер криється не лише у фізичній активності. «Я думаю, що легке ставлення до життя та позитивний настрій допомагають мені залишатися молодою. Фізична активність також важлива. Я щодня танцювала й ходила пішки приблизно до останнього року чи близько того, але вважаю, що не варто недооцінювати вплив настрою на тіло та душевний стан», – зауважила вона.

Наталі Грогер протягом життя займалася танцями
Наталі Грогер протягом життя займалася танцями
фото: People/Наталі Грогер

Грогер також стежить за своїм харчуванням, хоча не відмовляє собі в улюблених стравах. Також 100-річна жінка не припиняє доглядати за собою, вона кожного ранку фарбується, одягається у гарний одяг та користується улюбленими парфумами.

«Я також стежу за тим, що їм. Дозволяю собі ласувати улюбленими продуктами, але намагаюся не зловживати. Щоранку я встаю, одягаю щось, що мені подобається, і завжди трохи фарбуюся. Думаю, це допомагає правильно почати день і добре себе почувати», – запевняє пенсіонерка.

Наталі Грогер зі своєї родиною під час святкування свого 100-річчя
Наталі Грогер зі своєї родиною під час святкування свого 100-річчя
фото: People/Наталі Грогер

Не менш важливим Наталі Грогер вважає спілкування з людьми. Також не звертає уваги на речі, на які не в змозі вплинути та змінити. Тож вона радить насолоджуватися життям.

«Я намагаюся усміхатися, сміятися та насолоджуватися спілкуванням із людьми навколо. Я усміхаюся кожному, кого зустрічаю, і люблю цікаво розмовляти з друзями та працівниками закладу, де живу. Я не переймаюся через речі, які не можу контролювати. Думаю, потрібно насолоджуватися моментами, які дарує кожен день, зберігати позитивний настрій і постійно знаходити причини для усмішки», – казала жінка.

Наталі Грогер живе в будинку для людей похилого віку в Нью-Джерсі. Вона має двох дітей, чотирьох онучок і шістьох правнуків та називає себе матріархом родини, яка об'єднує чотири покоління.

Нагадаємо, в Англії відзначила своє 117-річчя найстаріша людина у світі Етель Катерхем. Жінка є останньою живою людиною на Землі, яка народилася до 1910 року. Протягом усього свого життя пенсіонерка дотримується одного секрету довголіття.

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Теги: довголіття США здоров'я поради

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