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Лікарі врятували львівʼянина після серйозного опіку завдяки шкірі риби та свині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олег Тиндик розповів, як проходить його лікування
фото: кадр з відео

Чоловік отримав опіки тіла через вибух бойлера

У Львові медики лікують незвичним методом 36-річного львів’янина, який отримав 80% опіків тіла. Пацієнт пережив кілька тижнів у реанімації та безліч операцій. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Першого медичного обʼєднання Львова.

Особливістю лікування Олега Тиндика стало застосування рибʼячої та свинячої шкіри, якими покривали уражені ділянки тіла. «Ми проводили під час лікування неодноразово висічення некротичних тканин. Також закривали опікові поверхні тимчасовим покриттям у вигляді рибʼячої та свинячої шкіри», – розповів лікар. 

Олег Тиндик постраждав внаслідок вибуху бойлера
Олег Тиндик постраждав внаслідок вибуху бойлера
фото: кадр з відео

Олег Тиндик постраждав внаслідок вибуху бойлера. Чоловік допомагав товаришу разом зі своїм сусідом під час потопу у квартирі через несправний бойлер. Коли чоловіки увійшли до ванної кімнати, бойлер вибухнув, а їх облило окропом. Так Олег Тиндик та його сусід отримали 80% опіків тіла. Власник квартири зазнав менших опіків.

Олег Тиндик нині почувається краще
Олег Тиндик нині почувається краще
фото: кадр з відео

Наразі чоловіки перебувають у лікарні. «Господаря квартири після надання першої допомоги відпустили лікуватися амбулаторно. Натомість Олег із сусідом опинилися в реанімації – обидва в надзвичайно важкому стані. Була загроза, що вони не виживуть», – розповіли медики.

За словами Олега Тиндика, нині він почувається краще та може ходити. 

Нагадаємо, медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» врятували життя 12-річній киянці Ясміні, яка зазнала важкого поранення під час атаки російських безпілотників на столицю. 

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Теги: Львів медицина здоров'я лікар лікарня

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Здоров'я

Лікарі врятували львівʼянина після серйозного опіку завдяки шкірі риби та свині
Лікарі врятували львівʼянина після серйозного опіку завдяки шкірі риби та свині
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