Білл Гейтс дав прогноз смертності від коронавірусу



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Білл Гейтс дав прогноз смертності від коронавірусу

Білл Гейтс прогнозує «суттєве зменшення» смертності від коронавірусу до кінця 2020 року

Американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс припускає, що до кінця 2020 року людство може винайти «терапевтичні ліки», які різко знизять смертність від коронавірусної хвороби.

Про це він розповів в інтерв’ю CNBC.

На думку Гейтса, терапевтичні засоби протидії коронавірусу (тобто такі, які пом’якшують симптоми Covid-19) набагато швидші у розробці за захисні (як-от вакцину).

«Тож, гадаю, маємо гарні шанси того, що до кінця цього року з поєднанням усіх нових засобів смертність суттєво зменшиться», — зазначив мільярдер.

Одним із ключових терапевтичних препаратів у лікуванні коронавірусу Гейтс назвав «Ремдесивір» — препарат, який Всесвітня організація охорони здоров’я додала до рекомендаційного протоколу препаратів, які можуть бути ефективними при лікуванні коронавірусної хвороби.

Утім Гейтс зауважив, що терапевтичні засоби не допоможуть повернути людство до нормальних часів. Для цього потрібно знайти дієві способи припинення передачі вірусу, і вакцина може стати одним із них.

Крім того, проходять випробування ще двох противірусних препаратів, які можна буде приймати перорально, а не внутрішньовенно, як ремдесивір.

Однак мільярдер наголосив на важливості усвідомлення людьми необхідності вакцинації, коли ліки стануть доступними.

«Сподіваюся, люди вивчать факти, усвідомлять цінність тих, про кого дбають, і зрозуміють, що ми в цьому разом. Нам потрібно захищати один одного за допомогою масок і, можливо, в кінцевому підсумку за допомогою колективного імунітету завдяки вакцині», — сказав Гейтс.