Новий перелік «зелених» та «червоних» зон: небезпечних країн побільшало
Україна також входить до переліку небезпечних країн
Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. Болгарія та Албанія знову потрапили до переліку країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусу.
Відповідний список опублікований на сайті МОЗ.
Так, згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 66,7 активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення. Таким чином Україна також віднесена до країн «червоної» зони.
Також у списку країн «червоної» зони опинилася Албанія, в якій зафіксовано 67,52 активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення, Болгарія - 68,14, Сербія - 104,74.
В «зеленій зоні» - популярні туристичні напрямки Туреччина та Єгипет. А також Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія Швейцарія, Австрія, Кіпр, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія.
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