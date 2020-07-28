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    Новий перелік «зелених» та «червоних» зон: небезпечних країн побільшало

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    Новий перелік «зелених» та «червоних» зон: небезпечних країн побільшало

    Україна також входить до переліку небезпечних країн

    Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. Болгарія та Албанія знову потрапили до переліку країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусу.

    Відповідний список опублікований на сайті МОЗ.

    Так, згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 66,7 активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення. Таким чином Україна також віднесена до країн «червоної» зони.

    Також у списку країн «червоної» зони опинилася Албанія, в якій зафіксовано 67,52 активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення, Болгарія - 68,14, Сербія - 104,74.

    В «зеленій зоні» - популярні туристичні напрямки Туреччина та Єгипет. А також Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія Швейцарія, Австрія, Кіпр, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія.

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    Водночас станом на 27 липня немає даних про кількість активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення у Великій Британії, Швеції та Іспанії.
    Для осіб, які прибувають з країн «червоної» зони, обов'язкова 14-денна обсервація або самоізоляція та реєстрація в додатку «Дій вдома».
    За бажанням, особа може припинити режим самоізоляції, зробивши ПЛР-тест на виявлення коронавірусу та отримавши негативний результат.
    Перелік лабораторій, що мають право передавати результати тестування на коронавірус методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома», доступний на сайті Центру громадського здоров'я.
    Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив показник в 55 хворих на коронавірусна 100 тис. населення по якому визначаються країни «червоної» та «зеленої» зони.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629
    Зазначимо, що станом на 28 липня в Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей
    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.
    здоров'я Міністерство охорони здоров'я туризм Україна хвороби коронавірус
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