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    У Миколаєві санітарка, яка померла від коронавірусу, кілька днів з температурою ходила на роботу

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    У Миколаєві санітарка, яка померла від коронавірусу, кілька днів з температурою ходила на роботу

    Жінка кілька днів приймала пігулки, щоб збити температуру

    Сьогодні, 28 липня в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб від наслідків коронавірусу померла 57-річна жінка.

    22 липня вона потрапила до лікарні у важкому стані. Хоча перші ознаки хвороби відчула ще 17 липня. Приймаючи жарознижувальні пігулки, вона виходила на роботу в Миколаївську міську лікарню №4, де працювала санітаркою.

    Ситуацію ускладнив цукровий діабет, яким страждала пацієнтка. І, незважаючи не всі зусилля медиків 28 липня вона померла.

    У контактного персоналу міськлікарні взяті аналізи на коронавірус, люди відправлені на на обсервацію.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    Зазначимо, що на сьогодні дев’ять областей не готові послабити карантин. Це - Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

    Миколаїв лікарня хвороби карантин коронавірус
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