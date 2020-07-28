У Миколаєві санітарка, яка померла від коронавірусу, кілька днів з температурою ходила на роботу
Жінка кілька днів приймала пігулки, щоб збити температуруСьогодні, 28 липня в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб від наслідків коронавірусу померла 57-річна жінка.
22 липня вона потрапила до лікарні у важкому стані. Хоча перші ознаки хвороби відчула ще 17 липня. Приймаючи жарознижувальні пігулки, вона виходила на роботу в Миколаївську міську лікарню №4, де працювала санітаркою.
Ситуацію ускладнив цукровий діабет, яким страждала пацієнтка. І, незважаючи не всі зусилля медиків 28 липня вона померла.
У контактного персоналу міськлікарні взяті аналізи на коронавірус, люди відправлені на на обсервацію.
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Зазначимо, що на сьогодні дев’ять областей не готові послабити карантин. Це - Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.
До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.