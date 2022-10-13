«Могилізація»: воєнкоми у Росії вигадали вкрай цікаві способи вручати повістки

Росіян на кожному кроці підстерігають запрошення стати гарматним м'ясом

У Москві військкомат використав месенджер WhatsApp, щоб відправити повістку 29-річному москвичеві, який начебто раніше служив на флоті. Перед цим поліцейський, військком та поняті країни-агресорки прийшли до нього додому вручати повістку, але не застали вдома. Тож вони вирішили зателефонувати до потенційного вояки по відеозв'язку через WhatsApp. Про це пишуть російські ЗМІ,

Дільничний сказав забрати повістку, додавши, що росіянину від армії не втекти і пригрозив: «Якщо я бачив твоє обличчя, то дороги назад точно відрізані».

Інший такий випадок стався наприкінці вересня. Тоді 35-річному жителю Москви надіслали фотографію повістки у WhatsApp. Москвич, якого запрошували піти вмирати на війні, начебто не має жодної військової спеціальності.

Раніше стало відомо, що мешканцям Тюменської області розсилають повістки через WhatsApp та електронною поштою. Однак такі вигадливі способи відправити росіян вмирати за Путіна незаконні: згідно із законом, дійсна лише одна форма оповіщення – особисте вручення повістки під підпис. Військкомат не може запросити мобілізованого з'явитися повідомленням у месенджері чи СМС. Однак їх це не зупиняє.

Цікаво, що месенджер WhatsApp належить компанії Meta. Раніше країна-терористка РФ визнала компанію екстремістською та заборонила її в Росії.

Тим часом в Новгородській області двоє чоловіків і жінок приходять до потенційних призовників прямо на роботу, погрожують десятирічним терміном та змушують підписати повістку.

«Буде ще друга хвиля, ще більше, ніж ця, так що пересидіти в тебе не вийде», – лякають вони.

До слова, у соцмережах поширюється інформація, що в Санкт-Петербурзі повістки почали прикріплювати до рахунків за комуналку.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. У деяких школах не вистачає 80% педагогічного складу, причому їдуть і вчителі, і вчительки.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.