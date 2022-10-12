Тікають та вчиняють самогубства: що відбувається у таборах для мобілізованих в РФ

За інформацією журналістки, у Росії серед мобілізованих є багатодітні батьки, а також люди з тяжкими хронічними хворобами

У Росії мобілізовані, які не хочуть йти на війну з Україною втікають із казарм, а деякі навіть закінчують життя самогубством. Про це розповіла російська журналістка Фаріда Курбангалєєва.

Вона розповіла, що їй написала жінка з Башкортостану, у якої мобілізували рідного брата. Наразі він утримується в тренувальному таборі в Казані на території танкового полігону – загалом там 2000 осіб.

Чоловік розповів, що один хлопець днями закінчив життя самогубством, 52 людини, причому деякі з автоматами. Чотирьох знайшли і повернули, решту шукати начебто і не збираються.

Зазначається, що серед мобілізованих є багатодітні батьки, а також люди з тяжкими хронічними хворобами: виразкою шлунка, епілепсією і навіть амнезією, набутою внаслідок автокатастрофи.

«Цікаво, що мобілізовані – в основному, сільські татари та башкири (там же – артисти Сибайської філармонії), є чуваші та марійці, і зовсім небагато росіян. Тобто з них, мабуть, збираються формувати національні батальйони – щоб не лише буряти віддувалися за звірства російських військ», – написала журналістка.

Разом з тим вона додала, що військове командування РФ вдається до різних методів, аби заохотити щойно мобілізованих чоловіків. Відтак деяких відвели навіть на виставу у цирк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.