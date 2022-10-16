Перші мобілізовані повертаються до РФ у трунах: The Guardian пояснив, до чого це призведе

Смерті, які трапляються так швидко, вже викликали обурення у Росії

За даними видання, смерть мобілізованих може стати ще однією точкою перелому для Росії в цій війні

До Росії з України повертаються перші труни з останками перших мобілізованих. The Guardian пише, що їхня смерть може стати ще однією точкою перелому для Росії в цій війні, де погане управління призвело до внутрішньої боротьби Кремля, і щонайменше пів мільйона чоловіків були призвані або покинули свої домівки, щоб уникнути цього.

Видання розповідає про кількох новоспечених солдатів, які померли через кілька тижнів після оголошення Володимиром Путіним мобілізації 21 вересня. В Челябінській області 13 жовтня заявили про загибель п'ятьох мобілізованих з одного військового комісаріату. Вже 15 жовтня повідомлялося, що тільки в Красноярському краї загинуло ще четверо. Члени сімей деяких загиблих розповіли, що їм пообіцяли два місяці навчання, перш ніж їх відправлять на передову.

Як повідомляє BBC Russian, ще 14 померли, навіть не потрапивши на фронт, внаслідок самогубств, серцевих нападів, бійок та інших загадкових обставин.

The Guardian пише, що адвокат із Санкт-Петербурга Андрій Никифоров був одним із сотень тисяч росіян, мобілізованих з минулого місяця для утримання передових позицій у війні. 25 вересня він отримав призовні документи. 7 жовтня, всього через два тижні, він був мертвий. Він був ветераном, який служив у Чечні, тому не здивувався призову.

Проте смерті, які трапляються так швидко – деякі лише через кілька днів після того, як людей призвали на службу, викликали обурення у Росії.

Так, 28-річний співробітник московського уряду Олексій Мартинов був мобілізований 23 вересня. Його смерть підтвердили 10 жовтня.

«Мій син помер, я до чого?» – написав батько чоловіка у дописі 13 жовтня.

«Ми нічого не знаємо, крім того, що виклали в інтернет», – сказав він «Обозревателю».

На старих фотографіях з Дня Перемоги 2016 року Мартинов в армійській формі через два місяці після строкової служби. Він служив у Семенівському полку, основна діяльність якого – парадна.

«У нього не було бойового досвіду, – написала заступниця директора редакції пропагандистського телеканалу RT Наталія Лосєва у гнівному пості минулого тижня, що зробило Мартинова найгучнішою смертю під час хвилі мобілізації. – Всього за кілька днів його відправили на фронт. Героїчно загинув 10 жовтня».

Видання аналізує, що тепер, коли вплив мобілізації починає відчуватися на внутрішньому фронті, Путін був змушений захищати процес, сказавши росіянам, що призов, ймовірно, завершиться через два тижні і він накаже розслідувати порушення процедур. Попри заяву Путіна, що мобілізовані росіяни пройдуть базову підготовку тривалістю від п'яти до 10 днів, а потім підготовку підрозділів тривалістю від п'яти до 15 днів, деякі смерті чітко показують, що людей відправляли на війну набагато швидше. Декілька російських солдатів, які потрапили в український полон, стверджували, що їх майже не навчали. Наголошується, що тим часом російські призовники стають набагато агресивнішими.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що уже зафіксовані випадки, коли мобілізованих на окупованих територіях України одягають в цивільне.

Як відомо, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Крім цього, Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.