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Величезна дірка у стіні: фото наслідків удару по «Москва-Сіті»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Величезна дірка у стіні: фото наслідків удару по «Москва-Сіті»
Дрон влучив у будівлю, що будується в «Москва-Сіті»
фото: ТАСС

Площа руйнувань складає близько 100 кв. м

Ударний безпілотнику потрапив у недобудований хмарочос One tower у «Москва-Сіті». Загальна площа руйнувань складає близько 100 кв. м.

Кремлівське агентство ТАСС оприлюднило кадри з місця падіння безпілотника. На місці працюють всі екстрені служби.

5 фото
На весь екран

Повідомляється, що на 11 поверсі порушено скління п'яти віконних рам, на 12 – трьох, на 13 – двох, на 14 – одного. Усього пошкоджено одинадцять вікон.

Усередині будівлі уламки дрона не виявлено - вони впали вниз. Постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 23 у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Оприлюднено відео моменту попадання безпілотника в будівлю, що будується в «Москва-Сіті».

Теги: війна безпілотник Москва

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