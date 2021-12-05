Великобританія запустить пілотний проєкт з використання таблеток проти коронавірусу

Великобританія запустить пілотний проєкт з використання препарату проти коронавірусу Lagevrio

Великобританія готується оголосити про запуск національного пілотного проєкту з використання препарату проти коронавірусу Lagevrio, також відомого як Molnupiravir. Про це повідомило видання The Sunday Telegraph.

Планують, що Національна служба охорони здоров'я за допомогою аптек доставлятиме курси таблеток клінічно вразливим пацієнтам з ослабленим імунітетом протягом 48 год після того, як у них буде позитивний результат на ковід.

Відповідно до планів щодо запровадження препарату, коли пацієнти одержать позитивний тест, їх місцеве відділення доправлення ліків проти коронавірусу зателефонує їм, щоб запропонувати ліки. Очікують, що більшості буде запропоновано курс вживання пігулок удома, хоча декому препарат вводитимуть внутрішньовенно в лікарні.

Проєкт призначений для запобігання тяжкому перебігу коронавірусу у вразливих пацієнтів та уникнення госпіталізації. Lagevrio зможуть вживати ті, хто має хоча б один чинник ризику розвитку важкої протікання коронавірусу. Серед цих чинників: ожиріння, вік від 60 років, діабет та серцеві захворювання.

Великобританія вже закупила 480 тис. курсів препарату і міністри сподіваються, що національний пілотний проєкт передуватиме плановому розгортанню противірусних препаратів для вразливих пацієнтів.

Нагадаємо, у двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії виявлено коронавірус.

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