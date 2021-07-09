У BioNTech визнали: Pfizer слабкий проти штаму коронавірусу «Дельта»

Розробники вакцини зараз працюють над третьою дозою щеплень

Німецька компанія BioNTech, яка є одним із розробників вакцини від коронавірусу Pfizer, заявила, що ефективність їхньої вакцини справді знижується через 6 місяців після отримання двох щеплень. Зараз у компанії працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу. Про це йдеться у заяві пресслужби компанії.

«Початкові дані дослідження демонструють, що додаткова доза, якою щеплюють через 6 місяців після другої дози, має стабільний профіль переносимості, одночасно викликаючи високі титри нейтралізації бета-варіанту (варіанту коронавірусу «Дельта» – ред.), які у 5-10 разів вищі, ніж після двох основних доз», – йдеться у повідомленні.

Вони зазначили, що для відновлення захисту, імовірно, знадобиться щеплення третьою дозою препарату протягом 6—12 місяців після перших двох доз. Наразі розробники проводять випробування третьої дози вакцини. Початкові дані дослідження показують, що третя доза, яку ввели через 6 місяців після другої, має стійкий профіль переносимості. Науковці сподіваються, що третя доза забезпечить найвищий захист від усіх відомих штамів коронавірусу, зокрема й«Дельти», що стрімко поширюється світом. Найближчим часом компанії планують опублікувати більш точні дані.

Нагадаємо, 5 липня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що паралельно з поширенням у країні штаму Covid-19 «Дельта» спостерігається й зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%.

Про зниження ефективності вакцини Pfizer щодо штаму «Дельта» заявляє і Вloomberg. «Протягом останніх тижнів вакцина Pfizer Inc. була менш ефективною для запобігання зараженню коронавірусом в Ізраїлі, але, як свідчать урядові дані, вона продовжує забезпечувати міцний захист від серйозних наслідків від Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, група ізраїльських вчених з компанії Bonus BioGroup в Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції.