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    Вчені попередили про раптову смерть при Covid-19 через дефіцит вітаміну

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    Вчені попередили про раптову смерть при Covid-19 через дефіцит вітаміну - Вчені попередили про раптову смерть при Covid-19 через дефіцит вітаміну
    Вчені попередили про раптову смерть при Covid-19 через дефіцит вітаміну

    Фахівці попередили, що нестача вітаміну К може призводити до важкого перебігу коронавірусу

    Колектив вчених з Нідерландів і Бельгії назвали вітамін, дефіцит якого може привести до раптової смерті пацієнтів з Covid-19. 

    Фахівці попередили, що нестача вітаміну К може призводити до важкого перебігу коронавірусу і раптової смерті.

    Через його нестачу стінки судин стають уразливими до пошкоджень, а також збільшується ризик появи тромбозів.

    Вчені з'ясували, що вітамін має важливе значення для здоров'я легенів і регуляції процесів згортання крові.

    На їхню думку, він активізує білок S, який синтезується в ендотеліальних клітинах і виконує важливу роль в профілактиці тромбозів.

    Крім того, від нього залежить діяльність білка MGP, який захищає еластичні волокна від руйнування. Білок може пригнічувати ріст кристалів кальцію в м'яких тканинах.

    Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19

    Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

    Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

    Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань.

    Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми.

    Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.

    До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу..

     Читайте також: 
    Теги: смерть щеплення коронавірус
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