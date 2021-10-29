В Україні померло 70 породіль із Covid-19: якою вакциною найкраще захищатися

Експертка закликає вагітних щеплюватися Pfizer

В Україні від початку пандемії коронавірусу померло 70 вагітних жінок. Про це в ефірі «Право на владу» на 1+1 повідомила лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

«У мене прохання до усіх акушерів-гінекологів: зайняти нарешті чітку лікарську позицію і вмовляти кожну вагітну робити щеплення на будь-якому терміні вакциною Pfizer», – наголосила інфекціоністка.

За словами Булавінової, у Великій Британії кожний п'ятий важкий пацієнт, який потрапляв до лікарні з Covid-19 – це були вагітні.

Експертка ЮНІСЕФ каже, що за інформацією директора Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслава Камінського, наразі у закладі перебуває 46 вагітних, які не вакциновані.

Нагадаємо, поточна хвиля пандемії коронавірусу вирізняється новими видами ускладнень хвороби у пацієнтів. До того ж останнім часом до лікарень значно частіше стали потрапляти вагітні жінки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак.

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