  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Повінь у Венеції: площу Святого Марка відкрили для туристів

    • Розсилка
    15 листопада внаслідок нової повені у Венеції&nbsp;закрили центральну площу Святого Марка - Повінь у Венеції: площу Святого Марка відкрили для туристів
    15 листопада внаслідок нової повені у Венеції закрили центральну площу Святого Марка

    Сьогодні вранці вода на площі Святого Марка знову піднімалася, і прогноз на неділю є невтішним

    Туристам і жителям Венеції дозволили відвідувати площу Святого Марка, через день після того, як вона була закрита через надзвичайно сильну повінь.

    Про це повідомляє AP.

    У суботу місто продовжувало готуватися до наближення більшої кількості припливних вод протягом вихідних. Сьогодні вранці вода на площі Святого Марка знову піднімалася, і прогноз на неділю є невтішним.

    Раніше італійський уряд оголосив запровадження надзвичайного стану у потерпілих від повені районах провінції Венето, зокрема у Венеції.

    15 листопада внаслідок нової повені у Венеції закрили центральну площу Святого Марка.

    Перед цим міськрада Венеції закликала уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.

    Влада Італії оголосила збір коштів для постраждалої від повені Венеції.

    стихійні лиха вода Італія туризм повінь Венеція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ