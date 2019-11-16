Повінь у Венеції: площу Святого Марка відкрили для туристів



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15 листопада внаслідок нової повені у Венеції закрили центральну площу Святого Марка

Сьогодні вранці вода на площі Святого Марка знову піднімалася, і прогноз на неділю є невтішним

Туристам і жителям Венеції дозволили відвідувати площу Святого Марка, через день після того, як вона була закрита через надзвичайно сильну повінь.

Про це повідомляє AP.

У суботу місто продовжувало готуватися до наближення більшої кількості припливних вод протягом вихідних. Сьогодні вранці вода на площі Святого Марка знову піднімалася, і прогноз на неділю є невтішним.

Раніше італійський уряд оголосив запровадження надзвичайного стану у потерпілих від повені районах провінції Венето, зокрема у Венеції.

15 листопада внаслідок нової повені у Венеції закрили центральну площу Святого Марка.

Перед цим міськрада Венеції закликала уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.

Влада Італії оголосила збір коштів для постраждалої від повені Венеції.