Повінь у Венеції пішла на спад
Рівень води у місті почав знижуватися і досяг позначки у 148 см
У Венеції в Італії після чергового піку повені рівень води перестав рости і пішов на спад.
Про це повідомило агентство ANSA в неділю, 17 листопада.
Зазначається, що рівень води до 13:15 за місцевим часом (14:15 за київським) досяг позначки у 150 см, після чого почав знижуватися. Після цього було зареєстровано зниження до 148 см.
Нагадаємо, італійська влада підрахувала збитки від повені у Венеції.
Як відомо, 15 листопада внаслідок нової повені у Венеції закрили центральну площу Святого Марка.
Проте вже у суботу, 16 листопада, площу Святого Марка відкрили для туристів.
Раніше міськрада Венеції закликала уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.
Влада Італії оголосила збір коштів для постраждалої від повені Венеції.