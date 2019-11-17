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    У світі

    Повінь у Венеції пішла на спад

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    Венеція після повені - Повінь у Венеції пішла на спад
    Венеція після повені

    Рівень води у місті почав знижуватися і досяг позначки у 148 см

    У Венеції в Італії після чергового піку повені рівень води перестав рости і пішов на спад.

    Про це повідомило агентство ANSA в неділю, 17 листопада.

    Зазначається, що рівень води до 13:15 за місцевим часом (14:15 за київським) досяг позначки у 150 см, після чого почав знижуватися. Після цього було зареєстровано зниження до 148 см.

    Нагадаємо, італійська влада підрахувала збитки від повені у Венеції.

    Як відомо, 15 листопада внаслідок нової повені у Венеції закрили центральну площу Святого Марка.

    Проте вже у суботу, 16 листопада, площу Святого Марка відкрили для туристів.

    Раніше міськрада Венеції закликала уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.

    Влада Італії оголосила збір коштів для постраждалої від повені Венеції.

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