Виборці в США вважають, що Трамп повинен визнати поразку

46% американських виборців заявляють, що президент США Дональд Трамп повинен негайно визнати свою поразку на виборах 2020 року

У США виборці заявили, що Трамп повинен визнати поразку на президентських виборахВибори в США – виборці вважають, що Трамп повинен визнати поразку

Про це свідчать дані опитування, проведеного газетою Politico і компанією Morning Consult.

46% американських виборців заявляють, що президент США Дональд Трамп повинен негайно визнати свою поразку на виборах 2020 року.

32% респондентів вважають, що чинний президент повинен поступитися тільки в тому випадку, якщо в кінцевому підсумку, не зможе довести свої заяви про шахрайство в ході виборів.

За цю позицію висловилися 21% з-поміж демократів, 34% – з незалежних респондентів і 45% – з республіканців.

12% від загального числа опитаних заявляють, що Трамп не повинен поступатися Байдену незважаючи ні на що. Серед респондентів, які підтримують цю думку, 3% – демократи, 8% – незалежні респонденти та 27% – республіканці.

Зауважимо, що опитування було проведено з 13 по 16 листопада. Участь в ньому взяли майже 2 тисячі респондентів. Похибка становить не більше двох процентних пунктів.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.