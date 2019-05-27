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    Вибори до Європарламенту в Чехії виграли проєвропейські партії

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    Вибори до Європарламенту в Чехії виграли проєвропейські партії

    У виборах до Європарламенту в Чехії взяли участь 28,72 % виборців

    В Чехії у виборах до Європейського парламенту здобули перемогу проєвропейські політичні партії й сили.

    Найбільше голосів виборців – 21,18 відсотків здобув рух ANO на чолі з його лідером, прем’єром країни Андреєм Бабішем.

    Рух ANO матиме в Європарламенті шість своїх депутатів. Друге місце посіла консервативна проправа політична партія ODS – Občanská demokratická strana (Громадянська демократична партія) – чотири депутати, по три депутати в Європарламенті матимуть Чеська піратська партія (Česká pirátská strana) і обєднання руху STAN – Старости і незалежні (Starostové a nezávislí) і ліберально-консервативної партії TOP 09 (tradice, odpovědnost, prosperita – традиція, відповідальність, процвітання).

    У виборах до Європарламенту в Чехії взяли участь 28,72 % виборців.

    Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

    Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

    За даними екзит-полів, на виборах до Європейського парламенту в Угорщині перемагає керівна націоналістична партія Фідес з результатом 56%.

    Згідно з даними опитування проурядового центру Nezopont, партія прем’єр-міністра Віктора Орбана впевнено випередила Угорську соціалістичну партію і Демократичну коаліцію, які набрали по 10% голосів кожна.

    В Італії на виборах до Європарламенту перемагає правопопулістська «Ліга півночі» міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

    Джерело: Радіо Свобода

    вибори депутати Європарламент Чехія партії
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