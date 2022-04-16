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    Вибори президента Франції: букмекери спрогнозували долю «подруги Путіна» у другому турі

    У 2014 році Ле Пен зізнавалася, що &laquo;у неабиякому захваті від Володимира Путіна&raquo;, який &laquo;не дозволяє іншим країнам нав&rsquo;язувати йому рішення&raquo; - Вибори президента Франції: букмекери спрогнозували долю «подруги Путіна» у другому турі
    У 2014 році Ле Пен зізнавалася, що «у неабиякому захваті від Володимира Путіна», який «не дозволяє іншим країнам нав’язувати йому рішення»
    фото: AFP

    У Марін Ле Пен майже відсутні шанси стати новим президентом Франції

    24 квітня має відбутися другий тур президентських виборів у Франції. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, які проаналізували шанси обох кандидатів на перемогу.

    За інформацією «Главкома», аналітики беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають чинного очільника країна Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в міжнародній букмекерській конторі bet365 становить 1.083.

    Імовірність ж успіху Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на її перемогу є суто теоретичними.

    У 2014 році Ле Пен зізнавалася, що «у неабиякому захваті від Володимира Путіна», який «не дозволяє іншим країнам нав’язувати йому рішення». Згодом Ле Пен казала, що війна в Україні «частково змінила» її думку щодо Путіна.
    Однак «зміна думки» не завадила їй днями зробити заяву про те, що Захід повинен спробувати відновити відносини з Росією, як тільки конфлікт закінчиться, а також запропонувала «стратегічне зближення між НАТО і Росією», щоб утримати Москву від занадто тісного союзу з Китаєм.
    Ле Пен також заявляла, що бачить Путіна союзником Франції «з певних питань».

    У разі відсутності відчутних несподіванок, саме Еммануель Макрон і має залишитися президентом Франції.

    Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 10 квітня, за його підсумками найкращим із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.

    Читайте також: Макрон чи Ле Пен: як вибори у Франції можуть вплинути на війну в Україні
    Теги: росія війна путін Франція Україна Марін Ле Пен Еммануель Макрон #stoprussia
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    Вибори президента Франції: букмекери спрогнозували долю «подруги Путіна» у другому турі