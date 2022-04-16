Вибори президента Франції: букмекери спрогнозували долю «подруги Путіна» у другому турі
У Марін Ле Пен майже відсутні шанси стати новим президентом Франції
24 квітня має відбутися другий тур президентських виборів у Франції. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, які проаналізували шанси обох кандидатів на перемогу.
За інформацією «Главкома», аналітики беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають чинного очільника країна Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в міжнародній букмекерській конторі bet365 становить 1.083.
Імовірність ж успіху Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на її перемогу є суто теоретичними.
У разі відсутності відчутних несподіванок, саме Еммануель Макрон і має залишитися президентом Франції.
Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 10 квітня, за його підсумками найкращим із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.