Туреччина та Вірменія вперше за 10 років обговорили відновлення відносин

Починаючи з 1990-х років Туреччина не має жодних дипломатичних або ж комерційних зв’язків з Вірменією

Міністри закордонних справ Туреччини й Вірменії відзначили, що перший раунд виявився конструктивним

Туреччина та Вірменія вперше за 10 років провели перші переговори щодо нормалізації відносин, пише Reuters.

Починаючи з 1990-х років Туреччина не має жодних дипломатичних або ж комерційних зв’язків з Вірменією. Сьогодні пройшли перші переговори після мирної угоди 2009 року, яка так і не була ратифікована.

Міністри закордонних справ Туреччини й Вірменії відзначили, що перший раунд виявився конструктивним, а обидві сторони віддані нормалізації відносин.

Дату й місце проведення наступного раунду переговорів визначать пізніше.

Очікується, що переговори між країнами стали першим етапом у встановлені дипломатичних відносин й відкритті кордонів.

Нагадаємо, Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

«Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – сказав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, Туреччина закликає якомога швидше знизити рівень напруги, оскільки це відповідає інтересам всіх країн регіону. Необхідно не допустити нове протистояння, у тому числі на Донбасі, додав прессекретар.