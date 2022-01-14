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    Туреччина та Вірменія вперше за 10 років обговорили відновлення відносин

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    Починаючи з 1990-х років Туреччина не має жодних дипломатичних або ж комерційних зв&rsquo;язків з Вірменією - Туреччина та Вірменія вперше за 10 років обговорили відновлення відносин
    Починаючи з 1990-х років Туреччина не має жодних дипломатичних або ж комерційних зв’язків з Вірменією
    фото: Reuters

    Міністри закордонних справ Туреччини й Вірменії відзначили, що перший раунд виявився конструктивним

    Туреччина та Вірменія вперше за 10 років провели перші переговори щодо нормалізації відносин, пише Reuters.

    Починаючи з 1990-х років Туреччина не має жодних дипломатичних або ж комерційних зв’язків з Вірменією. Сьогодні пройшли перші переговори після мирної угоди 2009 року, яка так і не була ратифікована.

    Міністри закордонних справ Туреччини й Вірменії відзначили, що перший раунд виявився конструктивним, а обидві сторони віддані нормалізації відносин.

    Дату й місце проведення наступного раунду переговорів визначать пізніше.

    Очікується, що переговори між країнами стали першим етапом у встановлені дипломатичних відносин й відкритті кордонів.

    Нагадаємо, Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

    «Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – сказав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

    За його словами, Туреччина закликає якомога швидше знизити рівень напруги, оскільки це відповідає інтересам всіх країн регіону. Необхідно не допустити нове протистояння, у тому числі на Донбасі, додав прессекретар.

    Теги: Туреччина МЗС дипломатія дипломатичний конфлікт політика Вірменія
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    Туреччина та Вірменія вперше за 10 років обговорили відновлення відносин