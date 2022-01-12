Вірменія заявила про трьох загиблих на кордоні з Азербайджаном

За даними Азербайджану, стрілянина сталася внаслідок «провокації збройних сил Вірменії у Кельбаджарському районі»

Міністерство оборони Вірменії повідомило про загибель трьох військовослужбовців внаслідок боїв зі збройними силами Азербайджану на сході республіки у вівторок.

11 січня міноборони Вірменії повідомило про загибель двох та поранення ще двох військовослужбовців збройних сил.

У Єревані стверджують, що збройні сили Азербайджану ведуть вогонь у бік вірменських позицій, розташованих на східному напрямку вірменсько-азербайджанського кордону, із застосуванням артилерійських засобів та безпілотних літальних апаратів.

Міноборони Азербайджану також повідомляло про загострення ситуації на вірменсько-азербайджанському кордоні. У відомстві зазначили, що підрозділи армії Азербайджану вживають адекватних заходів у відповідь без застосування авіації та артилерії.

За даними Азербайджану, стрілянина сталася внаслідок «провокації збройних сил Вірменії у Кельбаджарському районі». У результаті загинув один військовослужбовець. «Уся відповідальність за загострення лежить на військово-політичному керівництві Вірменії», – заявили в міноборони Азербайджану.

Нагадаємо, на початку грудня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина, тоді загинув військовий. У Баку поклали відповідальність за цей інцидент на військово-політичне керівництво Вірменії.

«Внаслідок чергової провокації, скоєної збройними силами Вірменії вночі 8 грудня на Кельбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону, загинув військовослужбовець Асіф Алієв», – повідомили у міноборони Азербайджану.

13 листопада Азербайджан заявляв, що у Нагірному Карабасі відновилися обстріли.

Також влітку тривали активні бойові дії на вірменсько-азербайджанському кордоні.

У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів у Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

До слова, на початку січня в Казахстані вибухнули протести. Влада Казахстану вдалась до радикальних методів придушення протестів. 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії. Зокрема, Вірменія направила до Казахстану 100 «миротворців».

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