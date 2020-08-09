Вибори в Білорусі: у ЦВК назвали провокацією черги на дільницях



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На виборчих дільницях у Білорусі величезні черги

Голова ЦВК Білорусі переконана, що черги - це справа рук політтехнологів

Голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина прокоментувала черги, які виникли на виборчих дільницях по всій Білорусі.

«Це організована провокація. Саме це призвело до того, що біля виборчих дільниць зібралися дуже великі черги», - заявила вона в коментарі телеканалу СТВ.

Єрмошина підкреслила, що таку ситуацію створили Telegram-канали, які говорили виборцям «займати кабіну на півгодини», повідомляє Белсат.

«Через це пропускна здатність виборчих дільниць дуже невелика, поки вийдуть ось ці саботажники. Вони влаштовують справжнісінький саботаж. Виводити їх кожен раз з міліцією неможливо. Більш того, це організована провокація. Саме це призвело до того, що біля виборчих дільниць скупчилися дуже великі черги», - вважає Єрмошина.

Вона переконана, що черги - це справа рук політтехнологів, які фінансуються зі штабу Бабарика. Скарги виборців в ЦВК Єрмошина також назвала саботажем: «Незнання, але при цьому агресивне проштовхування своєї позиції. Таке відчуття, просто, щоб зіпсувати настрій всім і завалити скаргами».

Як відомо, сьогодні у Білорусі о 8:00 за місцевим часом (о 8:00 за Києвом) розпочався основний день голосування на президентських виборах. Голосування триватиме до 20:00.

Опонентами Олександра Лукашенка на виборах є Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв, Сергій Черечень і Світлана Тихановська, яка вважається основною суперницею чинного президента. Тихановська - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського, якого арештували наприкінці травня.

Як повідомляв «Главком», сьогодні біля посольства Білорусі сформувалася величезна черга, яка розтягнулась від самої амбасади майже до бульвару Тараса Шевченка. Станом на 15 годину у черзі було близько 300 людей, є ймовірність, що не всі встигнуть проголосувати. Періодично люди скандують з вимогою поставити додаткові столи для членів виборчкому і пришвидшити роботу комісії.