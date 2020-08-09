Виборці влаштували бунт під посольством Білорусі в Києві (відео)



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У черзі біля посольства Білорусі в Києві близько 300 виборців Фото: Сергій Чепінський

Наразі в черзі близько 300 людей, і не всі встигнуть проголосувати

Станом на 15:30 біля посольства Білорусі у черзі стоять близько 300 людей, які хочуть проголосувати на виборах президента своєї країни. Як повідомляє кореспондент «Главкома», черга рухається дуже повільно, і люди обурені таким станом речей.

Волонтер із соціологічної групи, що проводить екзітпол, заявив, що станом на зараз проголосували лише близько 120-130 людей.

Наразі в будівлю посольства впускають по одному виборцю кожні 3-5 хвилин. У зв’язку з цим є ймовірність, що виборці, які прийшли після 12 години, вже не встигнуть проголосувати.

Періодично люди скандують з вимогою поставити додаткові столи для членів виборчкому і пришвидшити роботу комісії.

До обурених виборців вийшов посол Білорусі в Україні Ігор Сокол. Він заявив, що така ситуація на всіх виборчих дільницях за кордоном. «Ми вимушені притримуватись заходів безпеки. Сьогодні о 12:45 в Києві знешкоджено вибухівку. Тому хоч і п’ять столів там стоятиме – вхід один», - сказав посол.

На його слова люди кричать «Ганьба!».

Як повідомляв «Главком», станом на 13 годину біля посольства Білорусі сформувалася величезна черга, яка розтягнулась від самої амбасади майже до бульвару Тараса Шевченка.

Вранці 9 серпня біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській в Києві було виявлено предмет, схожий на вибухівку. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.