Центрвиборчком Білорусі оголосив, що вибори відбулися



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Станом на 12:00 бар'єр явки в 50% подолали всі регіони, крім Мінська

Президентські вибори в Білорусі відбулися. Про це заявила журналістам голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.

За її словами, бар'єр явки в 50% подолали всі регіони, крім Мінська. У Гомельській і Могилевській областях, за даними на 12:00, на виборчі дільниці прийшли понад 60% виборців, передає Белта.

«Сюди потрапляють і відсотки, цифри дострокового голосування», - пояснила глава ЦВК.

Станом на 12:00, явка виборців на президентських виборах у Білорусі склала 54,57%.

У Брестській області на виборчі дільниці прийшли 50,3% виборців, у Вітебській - 56,49%, Гомельській - 66,06%, Гродненській - 52,99%.

У Мінській області проголосували 53,55% виборців, Могилевській - 63,25%, в Мінську - 43,01%.

Активно голосують і білоруси в Україні. Як повідомляв «Главком», сьогодні біля посольства Білорусі сформувалася величезна черга, яка розтягнулась від самої амбасади майже до бульвару Тараса Шевченка.

Як відомо, 9 серпня на всій території Білорусі спостерігаються перебої у роботі інтернету. Видання «Медіазона», телеканал «Белсат», опозиційний телеграм-канал Nexta повідомляють про проблеми з користуванням зокрема соцмереж, які спостерігаються у користувачі різних інтернет-провайдерів.

На в’їздах і виїздах з Мінська з’явилися блокпости. Про це повідомили ведучі виборчого марафону телеканалу «Белсат» у прямому ефірі. «Є перекритими 2 з 4 смуг руху на в’їзд і виїзд з Мінська. На блокпостах стоять автоматники», передає «Белсат. Окрім того, перекритий центр міста.

Як повідомляв «Главком», напередодні виборів президента Білорусі в Мінську з'явилася військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів. Також у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.

На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.