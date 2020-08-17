  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ЗМІ: Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США

    • Розсилка
    Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США - ЗМІ: Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США
    Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США

    Американські чиновники вивчили можливі час та місце для зустрічі Трампа і Путіна, зокрема наступного місяця у Нью-Йорку

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним до виборів, які відбудуться у США в листопаді.

    Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

    Так, американські чиновники вивчили можливі час та місце для зустрічі Трампа і Путіна, зокрема наступного місяця у Нью-Йорку.

    Метою зустрічі президентів, за словами джерел, було б оголосити про прогрес у досягненні нової угоди про контроль над ядерними озброєннями між США і Росією.

    Радник з національної безпеки Роберт О'Брайен заявив, що Трамп не просив про зустріч з Путіним у США, але він сподівається прийняти у себе російського лідера для підписання нової угоди про контроль над озброєннями.

    Раніше Трамп запропонував провести саміт «Великої сімки» у листопаді, після президентських виборів у США. Він додав, що запросив би на зустріч президента Росії Володимира Путіна.

    Нагадаємо, нещодавно газета The Times повідомила, що Дональд Трамп хоче зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним перед президентськими виборами в США.

    Остання зустріч Путіна і Трампа відбулася 28 червня 2019 року в рамках Саміту великої двадцятки в Осаці.

    Темою їхніх переговорів, зокрема, стала Україна.

    США саміт Путін Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ