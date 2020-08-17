ЗМІ: Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США



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Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США

Американські чиновники вивчили можливі час та місце для зустрічі Трампа і Путіна, зокрема наступного місяця у Нью-Йорку

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним до виборів, які відбудуться у США в листопаді.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

Так, американські чиновники вивчили можливі час та місце для зустрічі Трампа і Путіна, зокрема наступного місяця у Нью-Йорку.

Метою зустрічі президентів, за словами джерел, було б оголосити про прогрес у досягненні нової угоди про контроль над ядерними озброєннями між США і Росією.

Радник з національної безпеки Роберт О'Брайен заявив, що Трамп не просив про зустріч з Путіним у США, але він сподівається прийняти у себе російського лідера для підписання нової угоди про контроль над озброєннями.

Раніше Трамп запропонував провести саміт «Великої сімки» у листопаді, після президентських виборів у США. Він додав, що запросив би на зустріч президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, нещодавно газета The Times повідомила, що Дональд Трамп хоче зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним перед президентськими виборами в США.

Остання зустріч Путіна і Трампа відбулася 28 червня 2019 року в рамках Саміту великої двадцятки в Осаці.

Темою їхніх переговорів, зокрема, стала Україна.