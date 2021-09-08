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    Вибух у багатоповерхівці під Москвою: є жертви

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    Із будинку було евакуйовано понад 170 осіб - Вибух у багатоповерхівці під Москвою: є жертви
    Із будинку було евакуйовано понад 170 осіб
    Фото: МНС Росії

    Момент вибуху потрапив на відео

    Через вибух побутового газу в житловому будинку у російському місті Ногінськ, що у Московській області, загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до п’яти. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «Попередньо, п'ять постраждалих і двоє загиблих. Загинули чоловік і жінка, їх особи встановлюються», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляють в управлінні Слідчого комітету РФ Московської області, в результаті вибуху постраждали двоє дітей у віці 5 і 10 років, дві жінки у віці 43 і 44 років, а також 63-річний чоловік.

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    Вибух у багатоповерхівці під Москвою: є жертви
    Вибух у багатоповерхівці під Москвою: є жертви
    Вибух у багатоповерхівці під Москвою: є жертви

    Водночас російський МОЗ повідомляє про вісьмох постраждалих.

    Момент вибуху потрапив на відео:

    Екстрені служби зазначають, що під завалами можуть залишатися люди.

    Між тим, з пошкодженого під'їзду врятовано 51 осіб. Всього з будинку евакуювали понад 170 людей.

    Вказано, що вибуховою хвилею були знесені вікна і скло з балконів у сусідніх будинках. Крім цього, уламки пошкодили машини, припарковані під будинком.

    Наразі російські правоохоронці відкрили кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Прокуратура РФ розпочала перевірку за фактом вибуху.

    Нагадаємо, 8 вересня вранці, в одному з багатоквартирних житлових будинків у російському місті Ногінськ стався потужний вибух.

    Теги: вибух Росія газ надзвичайні ситуації житло будинок
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    Вибух у багатоповерхівці під Москвою: є жертви