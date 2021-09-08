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    Під Москвою вибухом рознесло багатоповерхівку (фото, відео)

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    У Росії стався вибух газу в житловому будинку - Під Москвою вибухом рознесло багатоповерхівку (фото, відео)
    У Росії стався вибух газу в житловому будинку
    Скріншот з відео

    За попередньою інформацією, дві людини залишаються під завалами

    У місті Ногінськ Московської області РФ стався вибух газу в багатоповерховому житловому будинку. Постраждали щонайменше чотири людини.

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    Під Москвою вибухом рознесло багатоповерхівку (фото, відео)
    Під Москвою вибухом рознесло багатоповерхівку (фото, відео)
    Під Москвою вибухом рознесло багатоповерхівку (фото, відео)

    Всього в будинку дев'ять поверхів, внаслідок вибуху в будівлі вибило вікна.

    «О 06:55 в багатоквартирному будинку на вулиці 28 червня сталася вибух газоповітряної суміші. В результаті завалилася частина зовнішньої стіни і перекриття. Попередньо, пошкоджено п'ять квартир. Загоряння немає», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє Mash, вибух обрушив кілька поверхів. Екстрені служби розбирають завали. На цю мить вдалося врятувати чотирьох постраждалих, серед них двоє дітей.

    За попередньою інформацією, ще дві людини залишаються під завалами.

    Наразі на місці інциденту ведуться пошуково-рятувальні роботи.

    Теги: вибух Росія житло будинок
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    Під Москвою вибухом рознесло багатоповерхівку (фото, відео)