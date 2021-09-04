Погрози підірвати будинок у Києві: чим закінчилася ситуація

Поліція провела спецоперацію у столичному будинку, де зловмисник погрожував підірвати гранату

Надзвичайна подія сталася 3 вересня ввечері в українській столиці. В одній із багатоповерхівок Києва, на Троєщині, на вулиці Бальзака 26-А, чоловік погрожував влаштувати вибух. На місце виїхали спецпризначенці. Була підозра, що агресор має гранату. На щастя, ця інформація не підтвердилася. Про це пише ХУкраина / Новости.

КОРД (поліцейські сили спеціального призначення) прибули на місце, як і вибухотехніки, рятувальники та бригади швидкої допомоги.

На щастя, інформацію про гранату спростували. А от у чоловіка, який погрожував підірвати будинок, начебто були ознаки алкогольного сп'яніння.

Як пишуть у ЗМІ, саме через те, що в нього відібрали автомобіль за нетверезе водіння, чоловік і зірвався на погрози вибухом.

При цьому він спершу зачинився у квартирі і нікого не хотів пускати.

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