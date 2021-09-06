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    Вибух на цукровому заводі Київщини: правоохоронці порушили справу

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    Відомо, що внаслідок інциденту постраждали п&rsquo;ятеро осіб - Вибух на цукровому заводі Київщини: правоохоронці порушили справу
    Відомо, що внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб
    Фото: пресслужба поліції

    Попередньо причиною аварії стала несправність одного з котлів

    На підставі вибуху на цукровому заводі у селищі Гребінки відкрили кримінальне провадження за ч. 2, ст. 271 Кримінального кодексу України. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

    Зокрема, йдеться про порушення вимог законодавства про охорону праці. Також стало відомо про те, що відбувався паровий вибух в одному із котлів.

    Станом на ранок, 6 вересня, відомо, що внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб. Трьох госпіталізували до лікарні, вони отримали опіки нижніх кінцівок.

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    Вибух на цукровому заводі Київщини: правоохоронці порушили справу
    Вибух на цукровому заводі Київщини: правоохоронці порушили справу
    Вибух на цукровому заводі Київщини: правоохоронці порушили справу

    Попередньо причиною аварії стала несправність одного з котлів.

    «Стався прорив труби, яка подавала пар. Раптово він почав виходити назовні та травмувати працівників. Вони отримали опіки I- II ступенів», – зазначили у пресслужбі поліції.

    Нагадаємо, увечері 5 вересня в селищі Гребінки Київської області стався вибух на цукровому заводі. Постраждали п'ятеро людей, їх госпіталізували.

    До слова, на території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва.

    Як повідомлялося, 29 липня вранці у приміщенні одного із торгових центрів в Оболонському районі Києва стався вибух у поштоматі «Нової пошти».

    Теги: вибух Київщина
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    Вибух на цукровому заводі Київщини: правоохоронці порушили справу