Вибух на цукровому заводі Київщини: правоохоронці порушили справу
Попередньо причиною аварії стала несправність одного з котлів
На підставі вибуху на цукровому заводі у селищі Гребінки відкрили кримінальне провадження за ч. 2, ст. 271 Кримінального кодексу України. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
Зокрема, йдеться про порушення вимог законодавства про охорону праці. Також стало відомо про те, що відбувався паровий вибух в одному із котлів.
Станом на ранок, 6 вересня, відомо, що внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб. Трьох госпіталізували до лікарні, вони отримали опіки нижніх кінцівок.
Попередньо причиною аварії стала несправність одного з котлів.
«Стався прорив труби, яка подавала пар. Раптово він почав виходити назовні та травмувати працівників. Вони отримали опіки I- II ступенів», – зазначили у пресслужбі поліції.
Нагадаємо, увечері 5 вересня в селищі Гребінки Київської області стався вибух на цукровому заводі. Постраждали п'ятеро людей, їх госпіталізували.
До слова, на території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, є жертва.
Як повідомлялося, 29 липня вранці у приміщенні одного із торгових центрів в Оболонському районі Києва стався вибух у поштоматі «Нової пошти».