У центрі грузинської столиці пролунав вибух, є постраждалі



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На місці працюють рятувальники та поліція

За попередніми даними, у результаті вибуху є постраждалі, але їх кількість поки невідома.

У центрі грузинської столиці Тбілісі сьогодні, 4 вересня, стався вибух. Вибух пролунав поблизу будівлі Філармонії. Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу».

За попередніми даними, у результаті вибуху є постраждалі, але їх кількість поки невідома.

«На місці працюють рятувальники та поліція», - йдеться у повідомленні.

Про інші деталі події поки не інформації немає.

Нагадаємо, у Пакистані стався вибух: троє загиблих, четверо поранених.