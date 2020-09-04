У центрі грузинської столиці пролунав вибух, є постраждалі
На місці працюють рятувальники та поліція
За попередніми даними, у результаті вибуху є постраждалі, але їх кількість поки невідома.
У центрі грузинської столиці Тбілісі сьогодні, 4 вересня, стався вибух. Вибух пролунав поблизу будівлі Філармонії. Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу».
За попередніми даними, у результаті вибуху є постраждалі, але їх кількість поки невідома.
«На місці працюють рятувальники та поліція», - йдеться у повідомленні.
Про інші деталі події поки не інформації немає.
Нагадаємо, у Пакистані стався вибух: троє загиблих, четверо поранених.