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    У світі

    У центрі грузинської столиці пролунав вибух, є постраждалі

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    На місці працюють рятувальники та поліція - У центрі грузинської столиці пролунав вибух, є постраждалі
    На місці працюють рятувальники та поліція

    За попередніми даними, у результаті вибуху є постраждалі, але їх кількість поки невідома.

    У центрі грузинської столиці Тбілісі сьогодні, 4 вересня, стався вибух. Вибух пролунав поблизу будівлі Філармонії. Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу».

    За попередніми даними, у результаті вибуху є постраждалі, але їх кількість поки невідома.

    «На місці працюють рятувальники та поліція», - йдеться у повідомленні.

    Про інші деталі події поки не інформації немає.

    Нагадаємо, у Пакистані стався вибух: троє загиблих, четверо поранених.

    вибух Грузія рятувальники поліція
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