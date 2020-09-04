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    Новини

    Два десятки будинків у Києві залишилися без води через аварії (адреси)

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    У домівках частини киян відключено водопостачання - Два десятки будинків у Києві залишилися без води через аварії (адреси)
    У домівках частини киян відключено водопостачання

    Вода зникла у будинках на чотирьох вулицях

    Сьогодні, 4 вересня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 19 житлових будинках за такими адресами:

    • вул. Січових Стрільців, 5В
    • пров. Бутишів, 12
    • вул. Оболонська, 23/48, 25, 34, 31, 33, 35
    • пров. Учбовий, 1-11

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Нагадаємо, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

    Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.

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