Два десятки будинків у Києві залишилися без води через аварії (адреси)



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У домівках частини киян відключено водопостачання

Вода зникла у будинках на чотирьох вулицях

Сьогодні, 4 вересня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 19 житлових будинках за такими адресами:

вул. Січових Стрільців, 5В

пров. Бутишів, 12

вул. Оболонська, 23/48, 25, 34, 31, 33, 35

пров. Учбовий, 1-11

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.