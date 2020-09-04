Два десятки будинків у Києві залишилися без води через аварії (адреси)
Вода зникла у будинках на чотирьох вулицях
Сьогодні, 4 вересня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 19 житлових будинках за такими адресами:
- вул. Січових Стрільців, 5В
- пров. Бутишів, 12
- вул. Оболонська, 23/48, 25, 34, 31, 33, 35
- пров. Учбовий, 1-11
Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.
Нагадаємо, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.
Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.