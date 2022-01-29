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    У Росії під час зльоту розвалився навпіл військовий літак (фото)

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    Внаслідок інциденту літак розламався навпіл - У Росії під час зльоту розвалився навпіл військовий літак (фото)
    Внаслідок інциденту літак розламався навпіл
    фото: t.me/milinfolive

    Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги

    У Росії під Новгородом через несправність викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на частини військовий російський винищувач-перехоплювач МіГ-31 (за кодифікацією НАТО: Foxhound – «Лисся гонча»). Про це повідомила пресслужба Міністерстві оборони Росії.

    «29 січня у Новгородській області під час зльоту для здійснення планового польоту, внаслідок технічної несправності літак МіГ-31, викотився за межі злітно-посадкової смуги. Екіпаж не постраждав. Жертв та руйнувань на землі немає», – заявили у відомстві.

    За даними Міноборони РФ, зараз проводиться технічне обстеження та обслуговування військового літака. Після цього винищувач буде повернуто до ладу.

    Судячи з фото, яке опублікував Telegram-канал «Военный Осведомитель», внаслідок інциденту літак розвалився навпіл.

    Подвійний надзвуковий перехоплювач великої дальності МІГ-31 призначений для тривалого патрулювання і боротьби з високими літаками-розвідниками, а також стратегічними бомбардувальниками і низьколітаючими цілями. МіГ-31 може одночасно вражати шість та супроводжувати до десяти повітряних цілей.

    Як повідомлялося раніше, у китайському аеропорту Ханчжоу вранці 8 січня літак Ту-204 російської авіакомпанії «Авіастар-ТУ» значно постраждав через пожежу в кабіні.

    Загалом останнім часом у Росії масово падають військові та пожежні літаки. При цьому катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном.

    Також у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).

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    Теги: Росія Міноборони РФ літак аварія
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    У Росії під час зльоту розвалився навпіл військовий літак (фото)