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    Франція готова відправити військових до Румунії на тлі російської загрози

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    Сотні військових можуть відправитися до сусідньої з Україною держави - Франція готова відправити військових до Румунії на тлі російської загрози
    Сотні військових можуть відправитися до сусідньої з Україною держави
    фото з відкритих джерел

    Відправка військових може стати елементом програми розширення НАТО

    Міністерка збройних сил Франції Флоранс Парлі заявила, що Франція планує направити кілька сотень своїх військових до Румунії в межах можливого розгортання НАТО. Таке рішення приймається на тлі загрози вторгнення Росії в Україну, повідомляє 20 minutes.

    «Ми готові до того, щоб розгорнути наших військових у Румунії – країні, що межує з Україною – при відповідному рішенні НАТО», – сказала Парлі.

    Вона додала, що в четвер відвідала Бухарест, щоб обговорити розміщення французьких військ в Румунії.

    «Це причина, по якій я відправилася у Румунію в четвер. Ми, очевидно, обмінялися думками з нашими румунськими партнерами з цього питання», – заявила вона.

    Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що війська США незабаром будуть перекинуті до Східної Європи та країн НАТО.

    Напередодні в Пентагоні заявили, що США підвищать готовність військ у зв'язку з напруженістю навколо України — всього американське оборонне відомство призвело 8,5 тис. військових у стан підвищеної готовності до перекидання до Європи.

    Також нещодавно посольство США зробило ролик про агресію РФ.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

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    Теги: Росія НАТО війна Франція агресія військові Україна
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    Франція готова відправити військових до Румунії на тлі російської загрози