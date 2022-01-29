Франція готова відправити військових до Румунії на тлі російської загрози

Сотні військових можуть відправитися до сусідньої з Україною держави

Відправка військових може стати елементом програми розширення НАТО

Міністерка збройних сил Франції Флоранс Парлі заявила, що Франція планує направити кілька сотень своїх військових до Румунії в межах можливого розгортання НАТО. Таке рішення приймається на тлі загрози вторгнення Росії в Україну, повідомляє 20 minutes.

«Ми готові до того, щоб розгорнути наших військових у Румунії – країні, що межує з Україною – при відповідному рішенні НАТО», – сказала Парлі.

Вона додала, що в четвер відвідала Бухарест, щоб обговорити розміщення французьких військ в Румунії.

«Це причина, по якій я відправилася у Румунію в четвер. Ми, очевидно, обмінялися думками з нашими румунськими партнерами з цього питання», – заявила вона.

Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що війська США незабаром будуть перекинуті до Східної Європи та країн НАТО.

Напередодні в Пентагоні заявили, що США підвищать готовність військ у зв'язку з напруженістю навколо України — всього американське оборонне відомство призвело 8,5 тис. військових у стан підвищеної готовності до перекидання до Європи.

Також нещодавно посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Читайте також: