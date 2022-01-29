Франція готова відправити військових до Румунії на тлі російської загрози
Відправка військових може стати елементом програми розширення НАТО
Міністерка збройних сил Франції Флоранс Парлі заявила, що Франція планує направити кілька сотень своїх військових до Румунії в межах можливого розгортання НАТО. Таке рішення приймається на тлі загрози вторгнення Росії в Україну, повідомляє 20 minutes.
«Ми готові до того, щоб розгорнути наших військових у Румунії – країні, що межує з Україною – при відповідному рішенні НАТО», – сказала Парлі.
Вона додала, що в четвер відвідала Бухарест, щоб обговорити розміщення французьких військ в Румунії.
«Це причина, по якій я відправилася у Румунію в четвер. Ми, очевидно, обмінялися думками з нашими румунськими партнерами з цього питання», – заявила вона.
Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що війська США незабаром будуть перекинуті до Східної Європи та країн НАТО.
Напередодні в Пентагоні заявили, що США підвищать готовність військ у зв'язку з напруженістю навколо України — всього американське оборонне відомство призвело 8,5 тис. військових у стан підвищеної готовності до перекидання до Європи.
Також нещодавно посольство США зробило ролик про агресію РФ.
Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.
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