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    Чехія оголосила в розшук агентів ГРУ «Петрова» і «Боширова»

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    &laquo;Олександра Петрова&raquo; і &laquo;Руслана Боширова&raquo; раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів - Чехія оголосила в розшук агентів ГРУ «Петрова» і «Боширова»

    «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова» раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів

    Чехія підозрює росіян у причетності до вибуху на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році

    Поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії з документами на ім'я «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», яких раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.

    Чехія підозрює росіян у причетності до вибуху на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

    Як повідомляється, ці особи у жовтні 2014 року приїхали в Прагу, а потім у Моравськосилезький і Злінський краї.

    «Вони використовували мінімум два посвідчення особи, коли вперше заявили про себе з двома російськими паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова, а потім – за молдавським паспортом на ім'я Миколи Попа і паспорта Таджикистану на ім'я Руслана Табарова», – йдеться в заяві.

    Правоохоронці просять звертатись до них у разі наявності інформації про цих чоловіків і їх переміщення по Чехії.

    Поліція також оприлюднила фото «Петрова» і «Боширова».

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    Як відомо, Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

    У Празі вважають, що співробітники ГРУ «Петров» і «Боширов» могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів, в чеському селі Врбетіце (регіон міста Злін) в 2014 році.

    Росія вже відповіла на «фокуси» Чехії.

    До слова, Україна висилає російського дипломата через провокації проти консула у Санкт-Петербурзі.

    Також Польща оголосила про вислання трьох російських дипломатів.

    Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

    16 квітня Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до «реалізації антиросійського курсу».

    Також у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.

    Теги: вибух Росія ГРУ Чехія поліція розшук
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