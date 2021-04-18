Чехія оголосила в розшук агентів ГРУ «Петрова» і «Боширова»

«Олександра Петрова» і «Руслана Боширова» раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів

Чехія підозрює росіян у причетності до вибуху на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році

Поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії з документами на ім'я «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», яких раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.

Чехія підозрює росіян у причетності до вибуху на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

Як повідомляється, ці особи у жовтні 2014 року приїхали в Прагу, а потім у Моравськосилезький і Злінський краї.

«Вони використовували мінімум два посвідчення особи, коли вперше заявили про себе з двома російськими паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова, а потім – за молдавським паспортом на ім'я Миколи Попа і паспорта Таджикистану на ім'я Руслана Табарова», – йдеться в заяві.

Правоохоронці просять звертатись до них у разі наявності інформації про цих чоловіків і їх переміщення по Чехії.

Поліція також оприлюднила фото «Петрова» і «Боширова».

Як відомо, Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

У Празі вважають, що співробітники ГРУ «Петров» і «Боширов» могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів, в чеському селі Врбетіце (регіон міста Злін) в 2014 році.

Росія вже відповіла на «фокуси» Чехії.

До слова, Україна висилає російського дипломата через провокації проти консула у Санкт-Петербурзі.

Також Польща оголосила про вислання трьох російських дипломатів.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

16 квітня Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до «реалізації антиросійського курсу».

Також у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.