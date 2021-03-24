Вірджинія стала 23-м штатом США, який скасував смертну кару

Штат Вірджинія посідав друге місце за кількістю страт у країні

Вірджинія, стала 23-штатом Сполучених штатів Америки, який відмовився від смертної кари.

Губернатор Ральф Нортем, демократ, підписав закон на церемонії 24 березня після відвідування камери страт у виправному центрі Грінсвілль, де 102 людини були страчені відтоді, як страти були перенесені туди з в’язниці штату Вірджинія на початку 90-х років.

Противники смертної кари зазначали, що вона непропорційно застосовувалася до кольорових, психічно хворих та бідних.

Республіканці ж стверджували, що смертна кара повинна залишатися варіантом вироку за особливо тяжкі злочини і забезпечувати справедливість для жертв та їхніх родин.

«Сьогодні немає місця страти у цій спільноті, на півдні або в цій країні», – заявив Нортем незадовго до підписання закону. Він також зазначав, що смертна кара непропорційно застосовується до чорношкірих і є продуктом недосконалої судову системи, яка не завжди працює правильно.

За його словами, з 1973 року понад 170 людей були звільнені з камер смертників після того, як були виявлені докази їхньої невинності.

За даними некомерційного інформаційного центру щодо страт, Вірджинія поступається тільки Техасу за кількістю проведених екзекуцій: 113 відтоді, як Верховний суд відновив смертну кару у 1976 році.

Тільки двоє чоловіків залишаються в камері смертників у штаті Вірджинія. Їхні вироки замінять на довічне ув’язнення без права дострокового звільнення.