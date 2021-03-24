Російський священник отримав строк за зґвалтування дівчинки

Священника засудили до 13 років колонії суворого режиму

У Татарстані (Росія) священика Андрія Стребкова визнали винним у зґвалтуванні 12-річної учениці недільної школи. Він отримав 13 років колонії суворого режиму. Про це в середу, 24 березня, повідомив його адвокат Шот Горгадзе.

Вирок виніс Альметьєвський міський суд, захист збирається його оскаржити.

Адвокат вважає, що священнослужителя обмовили вороже налаштовані до нього містяни. Священник займається місіонерством, проповідуючи серед населення.

Слідство почалося в 2019 році. Одна колишня 19-річна учениця недільної школи розповіла поліцейським, що священик поглумився над нею, коли їй було близько 12 років. За словами потерпілої, інцидент стався в літньому таборі.

На початку березня повідомлялося, що священника в Єврейській автономній області звинуватили в розбещенні 53 хлопчиків. 39-річний обвинувачений ієромонах Спиридон (Юрій Абрамов) був настоятелем храму Святого пророка Іллі в селі Амурзет Жовтневого району. У листопаді 2019 року мешканка регіону звернулася до Слідчого комітету з проханням перевірити священнослужителя - вона підозрювала його в розбещенні хлопчиків у віці від 12 до 16 років.

Як повідомлялося, житель Білгород-Дністровського проведе за гратами 12 років за зґвалтування дитини. Суд визнав винним 33-річного чоловіка у сексуальному насильстві щодо падчерки.

Також на Одещині багатодітний батько під час випуску програми «Стосується кожного» зізнався у сексуальній нарузі над власними дітьми, але чоловіка і досі не покарано.