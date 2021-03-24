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    В Одесі хакери зламали пошту Суворовського суду та розіслали фейкові листи

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    У пресслужбі запевнили, що наразі загрозу &laquo;нейтралізували&raquo;&nbsp; - В Одесі хакери зламали пошту Суворовського суду та розіслали фейкові листи
    У пресслужбі запевнили, що наразі загрозу «нейтралізували» 
    фото: sv.od.court.gov.ua

    Повідомлення з електронної пошти суду відправили від імені судді Віталія Бузовського

    Невідомі зламали комп'ютерну систему Суворовського районного суду Одеси та надіслали до різних організацій по всій країні листа з проханням надати перелік певних документів. Про це повідомили в пресслужбі суду.

    Повідомлення з електронної пошти суду відправили від імені судді Віталія Бузовського. Аноніми просили отримувачів повідомлення «надіслати перелік документів, який був зазначений у запиті». Прохання мотивували розслідуванням кримінальної справи.

    Крім того аноніми погрожували штрафом у разі ігнорування листа. Відповідь просили надіслати на адресу Суворовського районного суду Одеси.

    У пресслужбі запевнили, що наразі загрозу «нейтралізували» та попросили «не брати текст листа до уваги».

    Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon. Через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

    Теги: суд Одеса хакер
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