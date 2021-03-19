Вірменська опозиція розділилася в поглядах через дострокові парламентські вибори

«На вибори не можна погоджуватися, доки при владі залишається нинішній прем’єр та його команда», заявив впливовий опозиціонер

Частина опозиції Вірменії закликала ігнорувати дострокові парламентські вибори, анонсовані прем’єром Ніколом Пашиняном, якщо при цьому прем'єр або його команда залишатимуться при владі.

Про це заявив один з опозиційних лідерів – Вазген Манукян, кандидат опозиції на посаду прем’єра, повідомляє News.am.

«Заява Пашиняна ще не означає, що він буде проводити вибори. Але якщо це станеться – я в жодному разі не буду брати участі. Потрібно зробити все, щоб не допустити їхнього проведення», – сказав він.

На думку Манукяна, на вибори не можна погоджуватися, доки при владі залишається нинішній прем’єр та його команда.

«Якщо Нікол Пашинян піде у відставку, але влада залишиться у руках його команди, то проводити вибори у жодному разі не можна. А якщо Пашинян залишиться – то тим більше не можна», – зазначив він.

Проте він зауважив, що опозиційні сили ще не проводили консультацій.

Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про дострокові парламентські вибори.

Едмон Марукян, лідер однієї з найбільших опозиційних сил у країні, заявив, що для його партії «Світла Вірменія» проведення виборів 20 червня є прийнятним рішенням.

Зазначимо, протести за відставку голови уряду країни Нікола Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.

1 березня Пашинян знову запропонував опозиційним силам погодитися на розпуск парламенту та проведення позачергових виборів.