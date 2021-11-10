Заплановано другий сезон серіалу «Гра в кальмара». Режисер повідомив деталі
Більшість телешоу в Південній Кореї триває лише один сезон
Популярний корейський серіал Netflix «Гра в кальмара» отримає продовження, попри те, що більшість телешоу в Південній Кореї триває лише один сезон. Про це повідомляє AP .
Режисер, творець і сценарист «Ігри в кальмари» Хван Дон Хек заявив, що серіал повернеться з новими пригодами Кі Хуна.
«Ви не залишаєте нам вибору, це зараз у моїй голові. Я планую, проте поки що зарано говорити, коли і як це станеться. Але я обіцяю вам – Кі Хун повернеться і зробить щось для світу», – сказав Хван Дон Хек.
Як раніше повідомлялося, серіал «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.
Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.
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