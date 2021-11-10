Заплановано другий сезон серіалу «Гра в кальмара». Режисер повідомив деталі

Більшість телешоу в Південній Кореї триває лише один сезон

Популярний корейський серіал Netflix «Гра в кальмара» отримає продовження, попри те, що більшість телешоу в Південній Кореї триває лише один сезон. Про це повідомляє AP .

Режисер, творець і сценарист «Ігри в кальмари» Хван Дон Хек заявив, що серіал повернеться з новими пригодами Кі Хуна.

«Ви не залишаєте нам вибору, це зараз у моїй голові. Я планую, проте поки що зарано говорити, коли і як це станеться. Але я обіцяю вам – Кі Хун повернеться і зробить щось для світу», – сказав Хван Дон Хек.

Серіал «Гра в кальмара» складається із дев'яти епізодів. Прем'єра серіалу відбулася 17 вересня 2021 року. Суть сюжету, як повідомляється в описі на сайті Netflix, полягає в тому, що сотні гравців, які потребують грошей, приймають дивне запрошення взяти участь у дитячих іграх. На переможця чекає великий грошовий виграш, але ставки тут смертельні.

Як раніше повідомлялося, серіал «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.

Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.