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    Катар та Південна Корея розширюють співпрацю у галузі виробництва водню

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    Церемонія підписання угоди між H2Korea та QatarEnergy - Катар та Південна Корея розширюють співпрацю у галузі виробництва водню

    Церемонія підписання угоди між H2Korea та QatarEnergy

    Фото: QatarEnergy

    Країни поставили перед собою амбітну мету потрапити до лідерів світової водневої економіки

    Компанії QatarEnergy та H2Korea підписали угоду про розширення та покращення ланцюжка постачання водню у своїх країнах. Договір передбачає розширення операцій з виробництва енергоносія майбутнього в Південній Кореї та Катарі, щоб стимулювати зростання сектора відновлюваних джерел енергії, – повідомляє H2 View.

    У рамках підписаної угоди підтримуватиметься виробництво, зберігання та використання екологічно чистого водню не лише у Південній Кореї та Катарі, а й водневі проєкти у всьому світі. Оскільки обидві країни поставили собі амбітні завдання бути в авангарді всієї світової водневої економіки.

    «Ми раді підписати цю угоду щодо водню, щоб розширити нові горизонти в галузі чистішої енергії, включаючи наші давні стратегічні цілі, які стосуються зрідженого природного газу. Ми вважаємо, що водень відіграє важливу роль у переході до доступної, надійної та чистої енергетичної системи, і раді об'єднатися з H2Korea для досягнення цієї мети», – сказав державний міністр з питань енергетики та президент QatarEnergy Саад Шеріда Аль-Каабі.

    Нагадаємо, що у жовтні компанії QatarEnergy та Shell підписали договір про співпрацю щодо реалізації різних водневих проєктів у лондонському мегаполісі.

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    Теги: Південна Корея Меморандум Катар водень
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    Катар та Південна Корея розширюють співпрацю у галузі виробництва водню