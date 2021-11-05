Катар та Південна Корея розширюють співпрацю у галузі виробництва водню

Катар та Південна Корея розширюють співпрацю у галузі виробництва воднюнова енергія
Церемонія підписання угоди між H2Korea та QatarEnergy
Країни поставили перед собою амбітну мету потрапити до лідерів світової водневої економіки
Компанії QatarEnergy та H2Korea підписали угоду про розширення та покращення ланцюжка постачання водню у своїх країнах. Договір передбачає розширення операцій з виробництва енергоносія майбутнього в Південній Кореї та Катарі, щоб стимулювати зростання сектора відновлюваних джерел енергії, – повідомляє H2 View.У рамках підписаної угоди підтримуватиметься виробництво, зберігання та використання екологічно чистого водню не лише у Південній Кореї та Катарі, а й водневі проєкти у всьому світі. Оскільки обидві країни поставили собі амбітні завдання бути в авангарді всієї світової водневої економіки.
«Ми раді підписати цю угоду щодо водню, щоб розширити нові горизонти в галузі чистішої енергії, включаючи наші давні стратегічні цілі, які стосуються зрідженого природного газу. Ми вважаємо, що водень відіграє важливу роль у переході до доступної, надійної та чистої енергетичної системи, і раді об'єднатися з H2Korea для досягнення цієї мети», – сказав державний міністр з питань енергетики та президент QatarEnergy Саад Шеріда Аль-Каабі.
Нагадаємо, що у жовтні компанії QatarEnergy та Shell підписали договір про співпрацю щодо реалізації різних водневих проєктів у лондонському мегаполісі.
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