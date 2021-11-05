Катар та Південна Корея розширюють співпрацю у галузі виробництва водню

Країни поставили перед собою амбітну мету потрапити до лідерів світової водневої економіки

Компанії QatarEnergy та H2Korea підписали угоду про розширення та покращення ланцюжка постачання водню у своїх країнах. Договір передбачає розширення операцій з виробництва енергоносія майбутнього в Південній Кореї та Катарі, щоб стимулювати зростання сектора відновлюваних джерел енергії, – повідомляє H2 View.

У рамках підписаної угоди підтримуватиметься виробництво, зберігання та використання екологічно чистого водню не лише у Південній Кореї та Катарі, а й водневі проєкти у всьому світі. Оскільки обидві країни поставили собі амбітні завдання бути в авангарді всієї світової водневої економіки.

«Ми раді підписати цю угоду щодо водню, щоб розширити нові горизонти в галузі чистішої енергії, включаючи наші давні стратегічні цілі, які стосуються зрідженого природного газу. Ми вважаємо, що водень відіграє важливу роль у переході до доступної, надійної та чистої енергетичної системи, і раді об'єднатися з H2Korea для досягнення цієї мети», – сказав державний міністр з питань енергетики та президент QatarEnergy Саад Шеріда Аль-Каабі.

Нагадаємо, що у жовтні компанії QatarEnergy та Shell підписали договір про співпрацю щодо реалізації різних водневих проєктів у лондонському мегаполісі.