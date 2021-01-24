Війна в Карабасі: Азербайджан передав вірменській стороні тіла 30 солдатів

Вірменська влада заявляє про майже 3,5 тис. загиблих в ході бойових дій в Карабасі

Азербайджанська сторона передала владі невизнаної «Нагірно-Карабаської республіки» тіла 30 вірменських військовослужбовців.

«24 січня рятувальні загони провели пошукові роботи на ділянках Фізулі, Кашатаг і Матагіс. В результаті цих робіт азербайджанська сторона передала тіла 30 вірменських військовослужбовців, не уточнивши місця їх виявлення. Тіла в невпізнанному стані, призначена судова експертиза для їх ідентифікації. З початку пошукових робіт виявлені останки 1 281 людини», – зазначається в повідомленні «республіки».

Вірменська влада заявляє про майже 3,5 тис. загиблих в ході бойових дій в Карабасі. Відомо і про велику кількість зниклих без вісти, в їх пошуках задіяні російські миротворці і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

До слова, у січні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв прибули до Москви, де провели переговори щодо ситуації у Нагірному Карабасі з президентом Росії Володимиром Путіним.