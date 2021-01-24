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    У світі

    Війна в Карабасі: Азербайджан передав вірменській стороні тіла 30 солдатів

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    Велика кількість людей внаслідок війни в Карабасі&nbsp; вважається зниклою безвісти - Війна в Карабасі: Азербайджан передав вірменській стороні тіла 30 солдатів
    Велика кількість людей внаслідок війни в Карабасі  вважається зниклою безвісти

    Вірменська влада заявляє про майже 3,5 тис. загиблих в ході бойових дій в Карабасі

    Азербайджанська сторона передала владі невизнаної «Нагірно-Карабаської республіки» тіла 30 вірменських військовослужбовців.

    «24 січня рятувальні загони провели пошукові роботи на ділянках Фізулі, Кашатаг і Матагіс. В результаті цих робіт азербайджанська сторона передала тіла 30 вірменських військовослужбовців, не уточнивши місця їх виявлення. Тіла в невпізнанному стані, призначена судова експертиза для їх ідентифікації. З початку пошукових робіт виявлені останки 1 281 людини», – зазначається в повідомленні «республіки».

    Вірменська влада заявляє про майже 3,5 тис. загиблих в ході бойових дій в Карабасі. Відомо і про велику кількість зниклих без вісти, в їх пошуках задіяні російські миротворці і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

    До слова, у січні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв прибули до Москви, де провели переговори щодо ситуації у Нагірному Карабасі з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Теги: війна Азербайджан військові Вірменія Нагірний Карабах
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